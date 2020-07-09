Катастрофа в Норильске может привести к суду Росприроднадзора и «Норникеля»Компания оспорила рекордную оценку экологического ущерба в 148 млрд руб.
«Норникель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, об этом компания в письме уведомила Росприроднадзор», – сообщила пресс-служба «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля. Росприроднадзор 6 июля сообщил, что ущерб от разлития 21 163 т нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Экологическая катастрофа произошла 29 мая в Норильске: подломились опоры резервуара, произошло разлитие дизтоплива, которое утекло в реки Далдыкан и Амбарная. Это беспрецедентный для России размер ущерба окружающей среде.
Возмещение ущерба природе – это единственная статья, по которой «Норникель» может понести серьезные финансовые потери в этой истории. Непосредственно ликвидацию последствий, прежде всего сбор мазута из рек, президент и основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин оценил примерно в 10 млрд руб. Штрафы за экологические нарушения в России очень малы – на несколько порядков ниже, чем ущерб окружающей среде, напоминает аналитик АКРА Максим Худалов.