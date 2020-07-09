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Катастрофа в Норильске может привести к суду Росприроднадзора и «Норникеля»

Компания оспорила рекордную оценку экологического ущерба в 148 млрд руб.
Александр Воробьев Александр Волобуев
Владимир Потанин считает, что 148 млрд руб. – это перебор /Андрей Гордеев / Ведомости

«Норникель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, об этом компания в письме уведомила Росприроднадзор», – сообщила пресс-служба «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля. Росприроднадзор 6 июля сообщил, что ущерб от разлития 21 163​ т нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Экологическая катастрофа произошла 29 мая в Норильске: подломились опоры резервуара, произошло разлитие дизтоплива, которое утекло в реки Далдыкан и Амбарная. Это беспрецедентный для России размер ущерба окружающей среде.

Возмещение ущерба природе – это единственная статья, по которой «Норникель» может понести серьезные финансовые потери в этой истории. Непосредственно ликвидацию последствий, прежде всего сбор мазута из рек, президент и основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин оценил примерно в 10 млрд руб. Штрафы за экологические нарушения в России очень малы – на несколько порядков ниже, чем ущерб окружающей среде, напоминает аналитик АКРА Максим Худалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных