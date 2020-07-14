Последний день сегвея. Прекращен выпуск «убийцы автомобилей»

Первые модели развивали скорость 10‒16 км/ч и имели запас хода около 15 км. В более поздних модификациях скорость выросла до 20 км/ч, а запас хода ‒ до 40 км. Кеймен рассчитывал, что будет продавать не менее 50 000 устройств в год. Но за первые пять лет компании удалось продать всего 30 000 шт. Стоимость различных моделей составляла $5000‒10 000.