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Последний день сегвея. Прекращен выпуск «убийцы автомобилей»

Как Segway изобрел двухколесный электроцикл, который считал прорывом Стив Джобс
Илья Виноградов
Reuters

Американская компания Segway с 15 июля прекращает производство электроциклов с автобалансировкой Segway Personal Transporter (PT) на заводе в Бедфорде (США, Нью-Гемпшир). Причиной этого стал низкий спрос на двухколесные сегвеи. «Мы пытались понять, почему у нас не растут продажи. Неприятно это говорить, но все дело в качестве, долгом сроке службы», ‒ считает президент компании Джуди Кай.

«Ведомости» вспомнили основные вехи истории создания всемирно известного изобретения.

Февраль 1993 года

Американский изобретатель Дин Кеймен зарегистрировал первый патент на «самобалансирующееся транспортное средство». 

Июнь 1999 года

Кеймен представил инвалидную коляску повышенной проходимости iBOT, которая умеет заезжать на лестницы. Коляска получила одобрение управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) через четыре года, но продажи не пошли из-за высокой цены (порядка $25 000).

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Кеймен пообещал революцию в личном транспорте и запустил проект Ginger по разработке персонального транспортного средства, которое, по его мнению, вытеснит автомобили с городских улиц.

Декабрь 2001 года

Общественные ожидания результата проекта Ginger разогрелись не на шутку. Инвестор Джон Дорр заявил, что изобретение будет важнее интернета, а глава Apple Стив Джобс – что важнее персонального компьютера. И вот, в программе «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC был представлен первый электроцикл Segway.

Первые модели развивали скорость 10‒16 км/ч и имели запас хода около 15 км. В более поздних модификациях скорость выросла до 20 км/ч, а запас хода ‒ до 40 км. Кеймен рассчитывал, что будет продавать не менее 50 000 устройств в год. Но за первые пять лет компании удалось продать всего 30 000 шт. Стоимость различных моделей составляла $5000‒10 000.

Июнь 2003 года

Вице-президент США Дик Чейни потянул сухожилие, используя Segway в своем офисе. Действующий президент США Джордж Буш упал с Segway во время отдыха в доме родителей в Кеннебанкпорте, штат Мэн.

Все 6000 проданных на тот момент сегвеев были отозваны из-за проблемы с ПО, в результате которой пользователи могли упасть при низком заряде аккумулятора.

Декабрь 2009 года

Компанию Segway покупает британский бизнесмен Джими Гесельден.

Сентябрь 2010 года

Гесельден не справился с управлением своим сегвеем и погиб, упав с 24-метровой высоты в реку.

Владелец Segway погиб, упав с обрыва на самокате, выпускаемом его компанией

Апрель 2015 года

Компанию Segway покупает китайский конкурент Ninebot.

Август 2015 года

Видеооператор на сегвее сбил ямайского спринтера Усэйна Болта во время круга почета, который тот бежал после победы в спринте на 200 м. Спортсмен получил легкие травмы.

15 июля 2020 года

Знаменитое двухколесное средство передвижения, так и не совершив революции в личном транспорте, уходит в прошлое. Компания остановила производство, уволила 21 сотрудника производственной линии, но оставила 12 человек в гарантийном отделе для поддержки проданных экземпляров. За 19 лет существования было продано около 140 000 электроциклов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных