Последний день сегвея. Прекращен выпуск «убийцы автомобилей»Как Segway изобрел двухколесный электроцикл, который считал прорывом Стив Джобс
Американская компания Segway с 15 июля прекращает производство электроциклов с автобалансировкой Segway Personal Transporter (PT) на заводе в Бедфорде (США, Нью-Гемпшир). Причиной этого стал низкий спрос на двухколесные сегвеи. «Мы пытались понять, почему у нас не растут продажи. Неприятно это говорить, но все дело в качестве, долгом сроке службы», ‒ считает президент компании Джуди Кай.
«Ведомости» вспомнили основные вехи истории создания всемирно известного изобретения.
Февраль 1993 года
Американский изобретатель Дин Кеймен зарегистрировал первый патент на «самобалансирующееся транспортное средство».
Июнь 1999 года
Кеймен представил инвалидную коляску повышенной проходимости iBOT, которая умеет заезжать на лестницы. Коляска получила одобрение управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) через четыре года, но продажи не пошли из-за высокой цены (порядка $25 000).
Кеймен пообещал революцию в личном транспорте и запустил проект Ginger по разработке персонального транспортного средства, которое, по его мнению, вытеснит автомобили с городских улиц.
Декабрь 2001 года
Общественные ожидания результата проекта Ginger разогрелись не на шутку. Инвестор Джон Дорр заявил, что изобретение будет важнее интернета, а глава Apple Стив Джобс – что важнее персонального компьютера. И вот, в программе «Доброе утро, Америка» на телеканале ABC был представлен первый электроцикл Segway.
Первые модели развивали скорость 10‒16 км/ч и имели запас хода около 15 км. В более поздних модификациях скорость выросла до 20 км/ч, а запас хода ‒ до 40 км. Кеймен рассчитывал, что будет продавать не менее 50 000 устройств в год. Но за первые пять лет компании удалось продать всего 30 000 шт. Стоимость различных моделей составляла $5000‒10 000.
Июнь 2003 года
Вице-президент США Дик Чейни потянул сухожилие, используя Segway в своем офисе. Действующий президент США Джордж Буш упал с Segway во время отдыха в доме родителей в Кеннебанкпорте, штат Мэн.
Все 6000 проданных на тот момент сегвеев были отозваны из-за проблемы с ПО, в результате которой пользователи могли упасть при низком заряде аккумулятора.
Декабрь 2009 года
Компанию Segway покупает британский бизнесмен Джими Гесельден.
Сентябрь 2010 года
Гесельден не справился с управлением своим сегвеем и погиб, упав с 24-метровой высоты в реку.
Апрель 2015 года
Компанию Segway покупает китайский конкурент Ninebot.
Август 2015 года
Видеооператор на сегвее сбил ямайского спринтера Усэйна Болта во время круга почета, который тот бежал после победы в спринте на 200 м. Спортсмен получил легкие травмы.
15 июля 2020 года
Знаменитое двухколесное средство передвижения, так и не совершив революции в личном транспорте, уходит в прошлое. Компания остановила производство, уволила 21 сотрудника производственной линии, но оставила 12 человек в гарантийном отделе для поддержки проданных экземпляров. За 19 лет существования было продано около 140 000 электроциклов.