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Индустрия фитнеса к концу года может потерять до 70% клубов

Региональные власти не спешат их открывать
Татьяна Романова
Индустрия уже потеряла 20% игроков, а почти 30% сотрудников перешли на работу в другие отрасли /Евгений Разумный / Ведомости

Петицию подписало уже более 5000 представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров. Свою подпись на момент публикации материала «Ведомостям» подтвердили Николай Прянишников, генеральный директор сети фитнес-клубов World Class (100 клубов), Алексей Ковалев, владелец сети Alex Fitness (74 клуба), Анастасия Юсина, основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» (22 клуба).

Еще в марте АОФИ направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, российские фитнес-клубы были закрыты почти на три месяца. В начале июня Роспотребнадзор совместно с бизнесом разработал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов: тренажеры должны быть установлены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м, количество людей в залах определяется исходя из соотношения 4 кв. м на одного посетителя, в бассейнах этот показатель составляет 5 кв. м глади воды на человека. Первым регионом, открывшим клубы, стала Москва, и это произошло 23 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных