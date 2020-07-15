Индустрия фитнеса к концу года может потерять до 70% клубов

Еще в марте АОФИ направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину, после чего отрасль включили в список наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, российские фитнес-клубы были закрыты почти на три месяца. В начале июня Роспотребнадзор совместно с бизнесом разработал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов: тренажеры должны быть установлены с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м, количество людей в залах определяется исходя из соотношения 4 кв. м на одного посетителя, в бассейнах этот показатель составляет 5 кв. м глади воды на человека. Первым регионом, открывшим клубы, стала Москва, и это произошло 23 июня.