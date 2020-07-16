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«Шереметьево» на пять лет отложил строительство терминалов стоимостью $535 млн

Сроки перенесены из-за эпидемии китайского коронавируса
Александр Воробьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Строительство терминала С-2 ожидается в 2030-е гг, инвестиции в него составят $414,5 млн собственных средств, говорится в годовом отчете «Шереметьево», крупнейшего российского аэропорта. А реконструкция терминала F стоимостью $120 млн ожидается в 2031 г., говорится в отчете. Еще в январе 2020 г. аэропорт планировал запустить С-2 в 2026 г. и сразу после этого начать реконструкцию F — об этом в интервью «Ведомостям» рассказывал председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко. Пропускная способность С-2 составит 15 млн человек в год, вместе с терминалами В и С-1 он выстроится в единый северный терминальный комплек длиной 1 км, рассказывал Пономаренко.

F возведен в к московской Олимпиаде 1980 г. — это единственный терминал, сохранившийся в «Шереметьево» со времен СССР, остальные четыре пассажирских терминала построены в новейшее время: D в 2009 г., Е — в 2010 г., В — в 2018 г., С-1 — в январе 2020 г. Получается, крупнейшие инвестпроекты аэропорта отложены на пять лет или больше.

Перенос проектов естественно связан с эпидемией коронавируса, пропускная способность «Шереметьево» составляет 80 млн пассажиров в год, начинать строить новые мощности надо, когда трафик достигнет 70 млн человек, объяснил человек, близкий к «Шереметьево».

Александр Пономаренко: «Шереметьево» нет смысла строить избыточные терминалы»

Совладелец «Шереметьево» рассказывает, во что будет инвестировать крупнейший аэропорт России и о фишке нового терминала С1

В 2019 г. «Шереметьево» обслужил 49,9 млн пассажиров — это лучший результат в России и восьмой в Европе. «На этот год прогнозы делать тяжело, итоги будут зависеть от эпидемиологической ситуации, а также скорости восстановления базовых авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота» и его «дочки» «России», — продолжает источник «Ведомостей». Но сейчас аэропорт исходит из того, что трафик в 2020 г. составит около 20-25 млн пассажиров, то есть упадет по сравнению с прошлым годом в 2-2,5 раза, добавил он.

В январе-мае «Шереметьево» принял 9,1 млн пассажиров — это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А в апреле и мае (на эти месяцы в России пришлось наибольшее сокращение перевозок) крупнейший российский аэропорт обслужил соответственно 161 000 и 227 000 пассажиров — в 24 и 18 раз меньше, чем в прошлом году.

Озвученные сроки строительства — примерные, и могут сдвигаться как вправо, так и влево, продолжает источник в «Шереметьево». На этой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию группы «Аэрофлот», по которой «Аэрофлот» и «Россия» к 2028 г. будут перевозить в сумме 65-70 млн пассажиров. В 2019 г. они вместе перевезли 47,5 мл человек. Если эти планы будут выполняться и другие наши перевозчики будут расти быстро, то новые терминалы могут понадобиться и раньше, чем в 2030-е, добавляет человек, близкий к «Шереметьево». «Аэрофлот» и «Россия» в 2019 г. обеспечили «Шереметьево» около 80% всех пассажиров. «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево», «Россия» примерно половину самолетов базирует в «Пулково», соответственно, примерно половина ее трафика минует Москву.

 «Ввод новых терминалов в 2030-е означает, что «Шереметьево» консервативно прогнозирует как восстановительный рост рынка, так и его долгосрочное развитие. Хотя новая стратегия «Аэрофлот» подразумевает именно взрывной рост показателей. Если она окажется выполнимой, то аэропорту может понадобиться расширять мощности быстрее», — говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. По моим оценкам, российский авиарынок будет восстанавливатья два года и выйдет на докризисные показатели 2019 г. где-то летом 2022 г.», — добавляет Рыбак.​

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных