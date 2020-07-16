«Шереметьево» на пять лет отложил строительство терминалов стоимостью $535 млн

Озвученные сроки строительства — примерные, и могут сдвигаться как вправо, так и влево, продолжает источник в «Шереметьево». На этой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию группы «Аэрофлот», по которой «Аэрофлот» и «Россия» к 2028 г. будут перевозить в сумме 65-70 млн пассажиров. В 2019 г. они вместе перевезли 47,5 мл человек. Если эти планы будут выполняться и другие наши перевозчики будут расти быстро, то новые терминалы могут понадобиться и раньше, чем в 2030-е, добавляет человек, близкий к «Шереметьево». «Аэрофлот» и «Россия» в 2019 г. обеспечили «Шереметьево» около 80% всех пассажиров. «Аэрофлот» летает только из «Шереметьево», «Россия» примерно половину самолетов базирует в «Пулково», соответственно, примерно половина ее трафика минует Москву.