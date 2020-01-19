Александр Пономаренко: «Шереметьево» нет смысла строить избыточные терминалы»

«Шереметьево» за последние два года, с декабря 2017 г., построило новых объектов примерно на $1,2 млрд: крупнейший в России грузовой терминал, подземные тоннели под аэродромом, топливозаправочный комплекс (ТЗК), терминал В и, наконец, в прошлую пятницу был запущен терминал С1. Пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек в год. В инвестировании наступает пауза, и следующий терминал будет построен не раньше 2026 г. Зато теперь аэропорт планирует свое долгосрочное развитие не до 80 млн, а до 100 млн пассажиров. В интервью «Ведомостям» совладелец аэропорта, председатель совета директоров Александр Пономаренко рассказал, почему это стало возможным и отчего аэропорту не понадобится строить седьмой терминал G, а также о поиске соинвестора для «Шереметьево».