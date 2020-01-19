Александр Пономаренко: «Шереметьево» нет смысла строить избыточные терминалы»
«Шереметьево» за последние два года, с декабря 2017 г., построило новых объектов примерно на $1,2 млрд: крупнейший в России грузовой терминал, подземные тоннели под аэродромом, топливозаправочный комплекс (ТЗК), терминал В и, наконец, в прошлую пятницу был запущен терминал С1. Пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек в год. В инвестировании наступает пауза, и следующий терминал будет построен не раньше 2026 г. Зато теперь аэропорт планирует свое долгосрочное развитие не до 80 млн, а до 100 млн пассажиров. В интервью «Ведомостям» совладелец аэропорта, председатель совета директоров Александр Пономаренко рассказал, почему это стало возможным и отчего аэропорту не понадобится строить седьмой терминал G, а также о поиске соинвестора для «Шереметьево».
– Все международные рейсы базового перевозчика в новый терминал С переведены не будут. Его пропускная способность составляет 20 млн пассажиров в год, возможности терминала В, который принимает внутренние рейсы «Аэрофлота», тоже 20 млн. При этом «Аэрофлот» перевозит почти 40 млн человек. На пределе пропускной способности произойдет снижение уровня сервиса.
Поэтому часть международных рейсов «Аэрофлоту» все-таки удобнее оставить в терминале D. Рейсы в терминал С будут переводиться постепенно в течение этого года. К концу года «Аэрофлот» переведет в него международные рейсы, эквивалентные перевозке 14 млн пассажиров в год (всего «Аэрофлот» в год перевозит около 20 млн пассажиров на международных линиях. – «Ведомости»). Но так как перевод будет плавным, то в этом году терминал С планово примет около 7,3 млн пассажиров.
– Терминал С объединяет с терминалом В единый фасад и единое внутреннее пространство. Сам терминал, как и терминал В, выполнен в эстетике русского конструктивизма, дизайн разработали архитекторы международной компании RMJM. Главное, что отличает это направление от остальных течений в архитектуре, – в основе художественного образа лежит конструкция и функциональное назначение. Основная идея отражена в оформлении пола, потолка, стен и колонн. В отделке интерьеров применены в основном натуральные гранитные и мраморные плиты, матированное и прозрачное стекло с подсветкой, разнофактурные стеновые панели, а также в интерьере присутствует натуральное и искусственное озеленение.
– Это будет механический арт-объект «Глобус» высотой 15 м, под самый потолок: вращающийся земной шар с синхронно перемещающимися вокруг него спутниками. В составе объекта имеется