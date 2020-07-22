«Русгидро» увеличивает долгосрочную инвестпрограмму более чем на треть

«Русгидро» увеличивает долгосрочную инвестпрограмму более чем на третьКапзатраты компании заложат в тарифы на электричество
«Русгидро» (61,2% – у государства), один из крупнейших в стране энергохолдингов, предложила увеличить пятилетнюю инвестпрограмму. Об этом 21 июля сообщил на встрече с президентом России гендиректор компании Николай Шульгинов.
Увеличение инвестпрограммы на 2020–2025 гг., о котором шла речь на встрече, было одобрено советом директоров компании еще 26 марта, уточнили «Ведомостям» в пресс-службе «Русгидро». Дополнительные деньги пойдут на строительство энергоблоков на Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Обновленная инвестпрограмма компании предполагает ввод порядка 1,63 ГВт новой электрической мощности, 2401,84 Гкал/ч тепловой мощности, а также строительство и реконструкцию более 161,1 км тепловых и 7800 км электрических сетей. К 2025 г. компания помимо четырех теплоэлектростанций намерена завершить строительство и ввод мощностей ТЭЦ в г. Советская Гавань, Усть-Среднеканской ГЭС, а также малых гидростанций (Усть-Джегутинской, Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2). В те же сроки планируется реализовать первый этап строительства высоковольтной линии Певек – Билибино. Объем инвестпрограммы на 2020–2025 гг., проект которого был одобрен в марте советом директоров, составит 634,04 млрд руб., из которых 430,4 млрд руб., включая увеличение на 171 млрд, будет направлено на реализацию проектов на Дальнем Востоке.
В «Русгидро» добавили, что проект обновленной пятилетней инвестиционной программы сегодня проходит процедуры согласования в органах власти и до конца 2020 г. должен быть окончательно утвержден Минэнерго.
Эксперт по фондовому рынку «БКС брокера» Константин Карпов отметил, что профинансировать инвестпрограмму компания сможет как за счет наращивания рублевого долга (соотношение долг/EBITDA всего 1,48), так и собственных средств (денежные средства на балансе на конец I квартала 2020 г. составляли 40 млрд руб.). Поскольку и сама компания, и правительство заинтересованы в повышении ее капитализации, едва ли финансирование будет осуществляться через допэмиссию акций, добавил он.
При этом, по мнению Карпова, рост капзатрат не отразится на выплате дивидендов. Поскольку ее дивидендная политика предусматривает выплату акционерам 50% от чистой прибыли по РСБУ либо МСФО. Долг у компании небольшой (на конец 2019 г. составлял 144,6 млрд руб.), если будет необходимость, он может увеличиться еще на 20–30 млрд руб. в год без существенного давления на баланс, считает он. В дальнейшем рост капзатрат положительно скажется на дивидендах, поскольку «Русгидро» будет получать повышенные платежи за мощность в рамках ДПМ-2 (предусматривает гарантированный возврат инвестиций с базовой доходностью 12,5% в год, привязанной к динамике ОФЗ) и прибыль после 2025 г. может заметно вырасти, добавил Карпов. Но резкое наращивание инвестпрограммы «Русгидро» чревато повышением тарифов для промышленных потребителей, поскольку льготы для Дальнего Востока оплачивает вся страна, сказал «Ведомостям» глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Механизм снижения тарифов в ДФО до среднероссийского базового уровня (в 2019 г. – 4,69 руб. за 1 кВт ч) за счет потребителей других ценовых зон существует с 2017 г. Так называемые дальневосточные надбавки компенсируют генераторам разницу между тарифами и фактической стоимостью электричества. Всего в 2017 г. потребители заплатили в пользу ДФО 24 млрд руб., в 2018 г. – 35 млрд руб. (по прошлому году данных нет).