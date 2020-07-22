«Русгидро» увеличивает долгосрочную инвестпрограмму более чем на треть

При этом, по мнению Карпова, рост капзатрат не отразится на выплате дивидендов. Поскольку ее дивидендная политика предусматривает выплату акционерам 50% от чистой прибыли по РСБУ либо МСФО. Долг у компании небольшой (на конец 2019 г. составлял 144,6 млрд руб.), если будет необходимость, он может увеличиться еще на 20–30 млрд руб. в год без существенного давления на баланс, считает он. В дальнейшем рост капзатрат положительно скажется на дивидендах, поскольку «Русгидро» будет получать повышенные платежи за мощность в рамках ДПМ-2 (предусматривает гарантированный возврат инвестиций с базовой доходностью 12,5% в год, привязанной к динамике ОФЗ) и прибыль после 2025 г. может заметно вырасти, добавил Карпов. Но резкое наращивание инвестпрограммы «Русгидро» чревато повышением тарифов для промышленных потребителей, поскольку льготы для Дальнего Востока оплачивает вся страна, сказал «Ведомостям» глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Механизм снижения тарифов в ДФО до среднероссийского базового уровня (в 2019 г. – 4,69 руб. за 1 кВт ч) за счет потребителей других ценовых зон существует с 2017 г. Так называемые дальневосточные надбавки компенсируют генераторам разницу между тарифами и фактической стоимостью электричества. Всего в 2017 г. потребители заплатили в пользу ДФО 24 млрд руб., в 2018 г. – 35 млрд руб. (по прошлому году данных нет).