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«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»

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Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации одного из них, это совместное решение правительства, администрации президента и самого топ-менеджера. В «Русгидро» не стали комментировать данную информацию.

Шульгинов возглавил «Русгидро» в сентябре 2015 г. По словам источников в отрасли, он был «креатурой силовых структур» и назначался «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации» после ухода и последующего ареста предыдущего главы компании Евгения Дода. До этого на протяжении многих лет Шульгинов занимался диспетчерским управлением энергосистемой в «Системном операторе», отмечает «Коммерсантъ».

Сейчас топ-менеджеру 69 лет, в отрасли его считают профессиональным энергетиком старой закалки, далеким от бизнеса, пишет издание. Команда Шульгинова справилась с затянувшимся строительством четырех ТЭС на Дальнем Востоке, добилась включения дальневосточной генерации в программу модернизации старых ТЭС. Однако им не удалось добиться значительного роста капитализации компании, отмечает «Коммерсантъ».

Преемник на пост гендиректора еще не выбран. «Коммерсантъ» называет трех претендентов – заместителя гендиректора «Русгидро» Виктора Хмарина, депутата Госдумы Дениса Кравченко и бывшего топ-менеджера «Русгидро» Джорджа Рижинашвили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных