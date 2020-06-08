«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»
Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов в сентябре покинет занимаемую должность после истечения пятилетнего контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации одного из них, это совместное решение правительства, администрации президента и самого топ-менеджера. В «Русгидро» не стали комментировать данную информацию.
Шульгинов возглавил «Русгидро» в сентябре 2015 г. По словам источников в отрасли, он был «креатурой силовых структур» и назначался «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации» после ухода и последующего ареста предыдущего главы компании Евгения Дода. До этого на протяжении многих лет Шульгинов занимался диспетчерским управлением энергосистемой в «Системном операторе», отмечает «Коммерсантъ».
Сейчас топ-менеджеру 69 лет, в отрасли его считают профессиональным энергетиком старой закалки, далеким от бизнеса, пишет издание. Команда Шульгинова справилась с затянувшимся строительством четырех ТЭС на Дальнем Востоке, добилась включения дальневосточной генерации в программу модернизации старых ТЭС. Однако им не удалось добиться значительного роста капитализации компании, отмечает «Коммерсантъ».