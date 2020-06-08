«Коммерсантъ» узнал о предстоящем уходе гендиректора «Русгидро»

Шульгинов возглавил «Русгидро» в сентябре 2015 г. По словам источников в отрасли, он был «креатурой силовых структур» и назначался «для стабилизации ситуации и улучшения контроля над расходованием бюджетных средств на строительство новой дальневосточной генерации» после ухода и последующего ареста предыдущего главы компании Евгения Дода. До этого на протяжении многих лет Шульгинов занимался диспетчерским управлением энергосистемой в «Системном операторе», отмечает «Коммерсантъ».