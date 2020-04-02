Совет директоров «Русгидро» сам внесет список кандидатов в свой состав
Совет директоров «Русгидро» сам предложит список новых кандидатов в свой состав, в котором восемь из 13 членов представляют государство. Правительство России не смогло согласовать его до 30 марта, а вопрос о выдвижении кандидатов будет обсуждаться на очередном заседании 3 апреля, пишет «Коммерсантъ»
Как рассказали собеседники газеты, причиной несогласования списка кандидатов в совет директоров стали разногласия с администрацией президента. 61,3% акций «Русгидро» принадлежит государству (находится у «Росимущества»). В совет директоров компании должно входить восемь его представителей. Заключительный вариант списка визируется как правительством, так и администрацией президента. К 30 марта предложение по кандидатуре в состав совета поступило от ООО «Авиатранс» (владеет 5,95% акций). Оно номинировало в совет гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.
В «РусГидро» газете подтвердили, что вариант с внесением списка кандидатов самим советом директоров возможен. В этом случае будут вноситься все кандидатуры, которые обсуждались в правительстве и администрации президента, говорят собеседники издания. Новый состав совета директоров может быть избран на внеочередном собрании акционеров, которое компания может назначить на 30 июня, одновременно с годовым собранием. Возможно его проведение в заочной форме.
Председатель совета директоров компании — вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В состав совета входят замминистра Минэнерго Юрий Маневич и Минэкономики Михаил Расстригин, гендиректора «Русгидро» Николай Шульгинов и «Россетей» Павел Ливинский, член правления «Роснефти» Андрей Шишкин, бывший глава Минкавказа, председатель совета директоров ПО «Кристалл» Лев Кузнецов, ректор МЭИ Николай Рогалев, а также Артем Аветисян из АСИ. В совете четыре независимых директора. Это гендиректор «Полюса» Павел Грачев, глава «Совета рынка» Максим Быстров, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, президент «Альтера Капитала» Вячеслав Пивоваров.