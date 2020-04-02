Совет директоров «Русгидро» сам внесет список кандидатов в свой состав

В «РусГидро» газете подтвердили, что вариант с внесением списка кандидатов самим советом директоров возможен. В этом случае будут вноситься все кандидатуры, которые обсуждались в правительстве и администрации президента, говорят собеседники издания. Новый состав совета директоров может быть избран на внеочередном собрании акционеров, которое компания может назначить на 30 июня, одновременно с годовым собранием. Возможно его проведение в заочной форме.