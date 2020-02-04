ВТБ откроет кредитную линию «Русгидро» на 30 млрд рублей

ВТБ получил долю в «Русгидро» в 2017 г. в рамках форвардного контракта на 55 млрд руб., направленных на снижение долговой нагрузки на «РАО ЭС Востока» (100% акций принадлежит «Русгидро»). По истечении срока контракта, если цена акций «Русгидро» окажется ниже 1 руб., компания должна будет вернуть ВТБ разницу между реальной стоимостью пакета банка и стоимостью его покупки. Если акции «Русгидро» окажутся выше 1 руб. за штуку, то компенсировать разницу будет ВТБ. В прошлом году стороны договорились продлить контракт до 2025 г.