ВТБ откроет кредитную линию «Русгидро» на 30 млрд рублей
«Русгидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, который объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, а также тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке. 61,2 % уставного капитала «РусГидро» принадлежит «Росимуществу», 13,1% — ВТБ, 5,9% — ООО «Авитранс».
ВТБ получил долю в «Русгидро» в 2017 г. в рамках форвардного контракта на 55 млрд руб., направленных на снижение долговой нагрузки на «РАО ЭС Востока» (100% акций принадлежит «Русгидро»). По истечении срока контракта, если цена акций «Русгидро» окажется ниже 1 руб., компания должна будет вернуть ВТБ разницу между реальной стоимостью пакета банка и стоимостью его покупки. Если акции «Русгидро» окажутся выше 1 руб. за штуку, то компенсировать разницу будет ВТБ. В прошлом году стороны договорились продлить контракт до 2025 г.
В январе «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что правительство рассматривает возможность реорганизации «Русгидро». «РАО ЭС Востока» может стать ее материнской, а не дочерней компанией. Перегруппировка активов связана с необходимостью повысить рыночную стоимость«Русгидро» для поиска стратегического инвестора, отмечала газета.