«Коммерсантъ»: «Русгидро» могут передать компании на базе «РАО ЭС Востока»
Перегруппировка активов связана с необходимостью повысить рыночную стоимость«Русгидро» для поиска стратегического инвестора. В марте 2017 г. «Русгидро» провело форвардную сделку с ВТБ: банк выкупил 13,1% акций компании за 55 млрд руб., тем самым сократив чистый долг «РАО ЭС Востока» с 98 млрд рублей до 43.
Форвардная сделка действует до мая 2025 года. После этого срока пакет ВТБ перейдет некоему стратегическому инвестору: если цена продажи будет выше номинала форварда (1 руб.), то разница выплачивается «Русгидро», если ниже — ВТБ. По данным на 13 января, акции «РусГидро» на Московской бирже торговались за 0,6 руб.