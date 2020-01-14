Бизнес

«Коммерсантъ»: «Русгидро» могут передать компании на базе «РАО ЭС Востока»

Ведомости

«РАО ЭС Востока» может стать материнской, а не дочерней компанией «Русгидро». Такую схему перегруппировки дальневосточных генерирующих активов планируется обсудить в правительстве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

По данным газеты, предлагается передать «РАО ЭС Востока» (с 2011 г. принадлежит «Русгидро») государству и создать на базе ее новую энергокомпанию. Уже ей перейдет контрольный пакет «Русгидро» в 61,2% акций, которыми находятся у Росимущества. Схему обсуждали в 2015 г., но тогда ее отклонили.

Перегруппировка активов связана с необходимостью повысить рыночную стоимость«Русгидро» для поиска стратегического инвестора. В марте 2017 г. «Русгидро» провело форвардную сделку с ВТБ: банк выкупил 13,1% акций компании за 55 млрд руб., тем самым сократив чистый долг «РАО ЭС Востока» с 98 млрд рублей до 43.

Форвардная сделка действует до мая 2025 года. После этого срока пакет ВТБ перейдет некоему стратегическому инвестору: если цена продажи будет выше номинала форварда (1 руб.), то разница выплачивается «Русгидро», если ниже — ВТБ. По данным на 13 января, акции «РусГидро» на Московской бирже торговались за 0,6 руб.

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