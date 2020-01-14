«Коммерсантъ»: «Русгидро» могут передать компании на базе «РАО ЭС Востока»

По данным газеты, предлагается передать «РАО ЭС Востока» (с 2011 г. принадлежит «Русгидро») государству и создать на базе ее новую энергокомпанию. Уже ей перейдет контрольный пакет «Русгидро» в 61,2% акций, которыми находятся у Росимущества. Схему обсуждали в 2015 г., но тогда ее отклонили.