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«Норникель» поделится таймырским газом с «Роснефтью»

ГМК поддержала лицензирование Ушаковского месторождения
Александр Волобуев
Таймырские месторождения нужны «Роснефти» для проекта «Восток ойл», предполагающего поставки СПГ по СМП /«Норникель»

«Норникель» поддержал продажу Ушаковского месторождения на условиях, ранее предложенных «Роснефтью». Стороны направили совместное письмо по этому поводу в Минприроды, сообщили компании 29 июля. Инициатива исходила от Владимира Потанина (глава «Норникеля». – «Ведомости»), знает источник, знакомый с деталями переговоров. В компаниях это не комментируют.

В апреле 2020 г. «Роснефть» предложила правительству провести аукцион по продаже Ушаковского, а также еще двух газовых месторождений на Таймыре – Дерябинского и Казанцевского с совокупными запасами 128 млрд куб. м. Компания предложила установить специальные условия для участников торгов: наличие действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Красноярском крае и обязательства транспортировать газ по Севморпути (СМП) с использованием судов ледового класса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных