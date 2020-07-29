«Норникель» поделится таймырским газом с «Роснефтью»

В апреле 2020 г. «Роснефть» предложила правительству провести аукцион по продаже Ушаковского, а также еще двух газовых месторождений на Таймыре – Дерябинского и Казанцевского с совокупными запасами 128 млрд куб. м. Компания предложила установить специальные условия для участников торгов: наличие действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Красноярском крае и обязательства транспортировать газ по Севморпути (СМП) с использованием судов ледового класса.