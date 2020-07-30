Авиаперевозки внутри России вышли на «доковидный» уровень

Основными бенефициарами роста внутреннего спроса стали южные аэропорты: в последние дни аэропорт Сочи обслуживает более 40 000 человек в сутки ‒ это больше, чем в дни чемпионата мира по футболу ‒ 2018 и Олимпиады-2014, рассказал представитель аэропорта. По итогам июля ожидается трафик свыше 960 000 человек, или +10% к июлю 2019 г., добавил он. Рост отмечается и в аэропорте Анапы: в последнюю неделю он принял 115 000 пассажиров ‒ в полтора раза больше, чем в 2019 г. , говорит представитель аэропорта.