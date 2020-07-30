Авиаперевозки внутри России вышли на «доковидный» уровень

Авиаперевозки внутри России вышли на «доковидный» уровеньПомогли закрытые границы и отложенный на время самоизоляции спрос
Пассажиропоток на внутренних авиалиниях 24, 25 и 26 июля на 1‒5% превзошел аналогичные показатели 2019 г., свидетельствуют данные Международной ассоциации аэропортов. В прошлом году на эти даты приходились рабочие дни, в этом году два из трех дней ‒ выходные. 27‒29 июля внутренний трафик снова ушел в небольшой минус относительно прошлого года.
Пассажиропоток рос в течение всего месяца: если в первые дни он был ниже аналогичного показателя прошлого года на 40%, то во второй половине достиг 90% от уровня 2019 г. В июне объем перевозок на внутренних линиях составил всего 41% от прошлогодних ‒ 2,8 млн человек. В мае и апреле внутрироссийский трафик составил соответственно только 16% и 13% относительно мая и апреля 2019 г.
Международные перевозки из России ограничены с конца марта. Они откроются 1 августа ‒ пока только в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Количество бронирований на внутренние регулярные рейсы в последнюю декаду июня достигло 95% прошлогодних показателей, а в июле на 4% превысило показатели 2019 г., рассказал представитель компании «Сирена-трэвел», крупнейшего российского провайдера услуг бронирования, с которым работают все российские авиакомпании. Собеседник объясняет такой рост отложенным спросом. В апреле ‒ мае россияне сидели на самоизоляции, в июне во многих регионах, прежде всего в курортном Краснодарском крае и Крыме, еще действовали требования по карантину для прилетающих из других городов.
Рост внутрироссийского трафика в июле является следствием отложенного спроса, ведь с марта жители страны не могли в полном объеме пользоваться услугами авиакомпаний, говорит представитель холдинга «Аэропорты регионов». Плюс помог курортный сезон: пассажиры устремились на черноморские курорты.
Пассажиропоток на внутренних линиях аэропорта «Домодедово» в последнюю неделю составил 414 000 человек ‒ это на 7,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее сильный рост пришелся на южные направления, Симферополь, Сочи, Анапу и Геленджик: количество рейсов в эти города выросло на 35%, число пассажиров ‒ на 45%, рассказал представитель аэропорта. Вырос спрос и по другим туристическим направлениям ‒ в Санкт-Петербург, Горно-Алтайск, Калининград.
Основными бенефициарами роста внутреннего спроса стали южные аэропорты: в последние дни аэропорт Сочи обслуживает более 40 000 человек в сутки ‒ это больше, чем в дни чемпионата мира по футболу ‒ 2018 и Олимпиады-2014, рассказал представитель аэропорта. По итогам июля ожидается трафик свыше 960 000 человек, или +10% к июлю 2019 г., добавил он. Рост отмечается и в аэропорте Анапы: в последнюю неделю он принял 115 000 пассажиров ‒ в полтора раза больше, чем в 2019 г. , говорит представитель аэропорта.
Трафик на внутренних рейсах аэропорта «Внуково» в последнюю неделю июля достиг 74% от прошлогоднего. Представитель крупнейшего аэропорта страны ‒ «Шереметьево» ‒ на запрос не ответил. Росту внутренних авиаперевозок в июле помогли и чартерные авиакомпании: Azur Air и Royal Flight ранее не летали внутри страны, а в июле стали свозить россиян из десятков городов на черноморские курорты. Авиакомпания «Россия» почти весь свой парк Boeing 747 (это самые большие самолеты, эксплуатируемые в России, вмещают по 522 пассажира) задействовала на внутренних рейсах.
Вероятно, пик пройден и количество бронирований по внутренним линиям снижается, в августе показатели снова будут уступать прошлогодним, говорит сотрудник «Сирены-трэвел». Курортный сезон на Черном море завершается, дальше показатели расти не будут, говорит сотрудник крупного туроператора. «Россия» 8 августа выполнит последний рейс из Владивостока в Симферополь и 9 августа обратно ‒ постепенное снятие ограничений на полеты на мировые курорты и окончание школьных и студенческих каникул привели к прогнозируемому снижению спроса на туристические поездки на Дальний Восток, сообщил «Интерфакс».