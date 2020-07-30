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Shopify обогнала eBay

Канадский маркетплейс бьет рекорды продаж
Илья Виноградов
Новое лицо мировой е-коммерции – гендиректор и сооснователь Shopify Тобиас Лютке /Lucas Jackson / Reuters

Канадская компания – производитель ПО для интернет-магазинов Shopify в этом году бьет все рекорды и ожидания аналитиков. В мае она обошла Royal Bank of Canada и заняла первую строчку списка самых дорогих канадских компаний (капитализация сейчас – $123 млрд). 29 июля Shopify опубликовала финансовый отчет за II квартал 2020 г. Доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 97% до $714,3 млн, значительно превысив средний прогноз аналитиков Уолл-стрит в $500 млн. Компания также вышла на прибыльность: чистая прибыль составила $36 млн по сравнению с убытком в $28,7 млн в прошлом году.

Shopify не просто предлагает ПО для интернет-магазинов, но и объединяет магазины на своем ПО в один большой маркетплейс. Весной этого года компания выпустила приложение Shop для устройств на Android и iOS, которое позволяет делать покупки во всех магазинах, использующих ПО Shopify. Кроме того, компания объявила о планах предложить своим клиентам складские и транспортные услуги. Поэтому конкурентами канадской компании аналитики считают американские Amazon и eBay, а также китайскую Alibaba. Общий объем оборота товаров магазинов на Shopify вырос во II квартале на 119% до $30,1 млрд. Канадская компания впервые обогнала по этому показателю eBay: на магазинах американской площадки в тот же период было продано товаров на $27,1 млрд. По рыночной капитализации Shopify обогнала eBay (которая оценивается в $38,32 млрд) еще в середине прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных