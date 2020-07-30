Shopify не просто предлагает ПО для интернет-магазинов, но и объединяет магазины на своем ПО в один большой маркетплейс. Весной этого года компания выпустила приложение Shop для устройств на Android и iOS, которое позволяет делать покупки во всех магазинах, использующих ПО Shopify. Кроме того, компания объявила о планах предложить своим клиентам складские и транспортные услуги. Поэтому конкурентами канадской компании аналитики считают американские Amazon и eBay, а также китайскую Alibaba. Общий объем оборота товаров магазинов на Shopify вырос во II квартале на 119% до $30,1 млрд. Канадская компания впервые обогнала по этому показателю eBay: на магазинах американской площадки в тот же период было продано товаров на $27,1 млрд. По рыночной капитализации Shopify обогнала eBay (которая оценивается в $38,32 млрд) еще в середине прошлого года.