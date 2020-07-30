Shopify обогнала eBayКанадский маркетплейс бьет рекорды продаж
Канадская компания – производитель ПО для интернет-магазинов Shopify в этом году бьет все рекорды и ожидания аналитиков. В мае она обошла Royal Bank of Canada и заняла первую строчку списка самых дорогих канадских компаний (капитализация сейчас – $123 млрд). 29 июля Shopify опубликовала финансовый отчет за II квартал 2020 г. Доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 97% до $714,3 млн, значительно превысив средний прогноз аналитиков Уолл-стрит в $500 млн. Компания также вышла на прибыльность: чистая прибыль составила $36 млн по сравнению с убытком в $28,7 млн в прошлом году.
Shopify не просто предлагает ПО для интернет-магазинов, но и объединяет магазины на своем ПО в один большой маркетплейс. Весной этого года компания выпустила приложение Shop для устройств на Android и iOS, которое позволяет делать покупки во всех магазинах, использующих ПО Shopify. Кроме того, компания объявила о планах предложить своим клиентам складские и транспортные услуги. Поэтому конкурентами канадской компании аналитики считают американские Amazon и eBay, а также китайскую Alibaba. Общий объем оборота товаров магазинов на Shopify вырос во II квартале на 119% до $30,1 млрд. Канадская компания впервые обогнала по этому показателю eBay: на магазинах американской площадки в тот же период было продано товаров на $27,1 млрд. По рыночной капитализации Shopify обогнала eBay (которая оценивается в $38,32 млрд) еще в середине прошлого года.