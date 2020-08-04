Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отраслиОна привлечет 600 млрд рублей инвестиций в судостроение, считают в компании
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложениями по дальнейшей реформе рыбохозяйственного комплекса России. Принятие мер позволит обеспечить судостроителей заказами на 20 млрд руб. ежегодно, или на 600 млрд руб. в течение 30 лет, утверждает компания. О письме «Ведомостям» рассказали два человека, видевших его копию, датированную 13 июля. Получение письма подтвердила пресс-служба правительства, предложения РРПК сейчас рассматривают Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба. Каких-либо решений на этот счет не принималось, сообщил представитель правительства. Пресс-служба РРПК отказалась от комментариев.
РРПК – один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте компании. Основной владелец РРПК – Глеб Франк, сын бывшего министра транспорта России, ныне председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка, а также зять миллиардера Геннадия Тимченко.
В России ежегодно добывается около 5 млн т рыбы и морепродуктов. В письме Мишустину РРПК пишет, что, несмотря на «в целом оптимистичную динамику» развития рыбной отрасли, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению». В производстве и экспорте преобладает свежемороженая рыба низкой степени переработки, добывается она на изношенном и устаревшем промысловом флоте возрастом более 30 лет, портовая инфраструктура изношена, нет современных производственно-складских комплексов и т. д., перечислены проблемы в письме. При этом у отраслевого регулятора (Росрыболовства. – «Ведомости») пока нет плана дальнейших преобразований, сказано там.
4,9 млн т
рыбы и морепродуктов добыто в России в 2019 г.
Сейчас на российских верфях размещено более 90 заказов на строительство судов (они буду спущены на воду к 2025 г.), заявленные инвестиции – свыше 200 млрд руб. Но это обеспечит обновление не более 40% мощностей флота, поэтому рыбопромышленники продолжат использовать подержанные иностранные суда, говорится в письме.
Большая часть новых судов строится по результатам аукционов с инвестиционными обязательствами 2017–2019 гг., на которых государство распределяло 15-летние квоты на вылов рыбы и краба в обмен на обязательство вложиться в обновление флота и перерабатывающих мощностей. До этого квоты распределялись по «историческому» принципу (на основании данных о добыче за предыдущий период). Для распределения с инвестиционными целями у прежних пользователей было изъято 20% всех квот на рыбу и 50% крабовых квот.
70%
всех водных биоресурсов добывается в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне
Активными участниками этих аукционов были группа «Русский краб» Франка и его РРПК. Например, квоты на краба, выделенные структурам Франка, выросли с 2500 до 13 000 т в год. По рыбным инвестквотам РРПК уже построила два из трех запланированных заводов и строит 10 судов (инвестиции в них превысят 65 млрд руб.). На строительство судов по итогам крабовых аукционов «Русский краб» Франка потратит около 15 млрд руб.
РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли. Во-первых, компания обращает внимание, что выделенных инвестквот хватает на загрузку максимум 50% мощностей новых судов и заводов, которые строятся по этой программе. Необходимо увеличить эту цифру до 100%. При этом РРПК напоминает, что многие крупные компании в программе не участвуют и продолжают использовать устаревший флот. Это, например, «Океанрыбфлот», «Гидрострой», «Преображенская база тралового флота» и др.
Во-вторых, нужно передать и оставшиеся 50% квот на крабов на такие же аукционы с инвестиционными обязательствами. И по такому же принципу перераспределить добычу креветок, трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов.
В-третьих, для стимулирования обновления флота надо разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного производства возрастом не старше 30 лет. Это, по мнению компании, позволит сформировать устойчивый график заказов на российских верфях, создать благоприятные условия для локализации производства ключевого общесудового и рыбоперерабатывающего оборудования. Это правило должно начать действовать с 2034 г., что позволит предприятиям разработать проекты судов, разместить заказы и начать строительство. В итоге в инвестиционный процесс будут вовлечены все рыбодобытчики страны.
По мнению РРПК, реализация всех этих предложений позволит построить в России масштабную индустрию по строительству и обслуживанию флота, снабжать рыбной продукцией под российским брендом приоритетные рынки сбыта, обеспечить высокий уровень продовольственной безопасности, говорится в письме РРПК. Устойчивый и возобновляемый спрос на строительство новых судов в России позволит инвестировать в создание промышленных парков, научных центров и т. д. Минпромторг поддерживает любые предложения, которые помогут дополнительно загрузить судостроителей, говорит представитель ведомства.
Но решения должны приниматься консолидированно с другими ведомствами и бизнесом, считает он. Объединенная судостроительная корпорация поддерживает предложения РРПК по реформе отрасли: судостроители смогут дальше развивать свои компетенции, говорит представитель корпорации. Росрыболовство получило предложения и прорабатывает их, указывает его представитель. В целом оно их не поддерживает и имеет «свое видение отрасли и этапов ее развития», продолжает он.
Ранее с идеей увеличить долю инвестиционных квот на рыбу с 20 до 50%, на краба – с 50 до 100% выступило Минвостокразвития. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) против этого. Строительство судов на добычу крабов окажется под угрозой: финансирование строительства и обслуживание кредитов происходит за счет выручки от оставшейся квоты, говорит президент ассоциации Герман Зверев.
Ограничение срока эксплуатации рыбопромысловых судов 30 годами не практикуется ни в одной рыболовной стране мира, уверяет Зверев. Состояние отечественной судостроительной и судоремонтной отраслей не позволит обеспечить своевременным и качественным строительством и ремонтом весь рыбопромысловый флот России, полагает он. Сейчас, по данным ассоциации, около 55% всего промыслового флота в России старше 30 лет. Президент ВАРПЭ назвал предложения РРПК криком отчаяния компании, которая зажата в «кредитные тиски». Он считает их невзвешенными и непродуманными.
РРПК (прежнее название – «Русское море – добыча») пришла на рыбный рынок в 2011 г., когда на нем все уже было поделено: квоты на добычу распределялись по историческому принципу, отрасль эффективно работала, напоминает совладелец Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский. Создать крупного игрока помогла ситуация с китайской компанией Pacific Andes, которая, как выяснилось в 2012 г., незаконно контролировала рыболовные предприятия в России и была одним из крупнейших добытчиков минтая. В итоге она вынуждена была продать активы, покупателем стала компания «Русское море – добыча». Теперь, чтобы расширить бизнес, нужно влиять на изменение законодательства, добиваясь снижения доли исторических квот, рассуждает он. Но чтобы заинтересовать чиновников в перераспределении ресурса, появилась идея развития отечественного судостроения, считает Миргородский. Теперь эффективная и богатая рыбная отрасль дотирует неразвитое судостроение. От этого также выигрывают и банки, которые выдают крупные кредиты на эти проекты. Если все новые предложения РРПК реализовать, то у действующих добытчиков просто не останется денег и многие из них будут готовы продать бизнес за бесценок. И тогда, если РРПК или «Русскому крабу» это будет интересно, они смогут его купить, говорит эксперт.
Российский рыболовный флот крайне изношен, это риск потерять возможность добычи в исключительной экономической зоне, говорит президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. На российскую квоту в таком случае смогут претендовать другие страны. А наличие собственного нового флота сделает промышленное рыболовство устойчивым, уверяет он.