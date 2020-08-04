Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

РРПК (прежнее название – «Русское море – добыча») пришла на рыбный рынок в 2011 г., когда на нем все уже было поделено: квоты на добычу распределялись по историческому принципу, отрасль эффективно работала, напоминает совладелец Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский. Создать крупного игрока помогла ситуация с китайской компанией Pacific Andes, которая, как выяснилось в 2012 г., незаконно контролировала рыболовные предприятия в России и была одним из крупнейших добытчиков минтая. В итоге она вынуждена была продать активы, покупателем стала компания «Русское море – добыча». Теперь, чтобы расширить бизнес, нужно влиять на изменение законодательства, добиваясь снижения доли исторических квот, рассуждает он. Но чтобы заинтересовать чиновников в перераспределении ресурса, появилась идея развития отечественного судостроения, считает Миргородский. Теперь эффективная и богатая рыбная отрасль дотирует неразвитое судостроение. От этого также выигрывают и банки, которые выдают крупные кредиты на эти проекты. Если все новые предложения РРПК реализовать, то у действующих добытчиков просто не останется денег и многие из них будут готовы продать бизнес за бесценок. И тогда, если РРПК или «Русскому крабу» это будет интересно, они смогут его купить, говорит эксперт.