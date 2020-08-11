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Сбербанк и Мосбиржа сделали свой индекс недвижимости

Мосбиржа запускает новый индекс на основе данных ипотечных сделок Сбербанка
Ольга Кучерова
Герман Греф подарил инвесторам еще один биржевой инструмент /Михаил Терещенко / ТАСС

10 августа 2020 г. Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса московской жилой недвижимости под торговым кодом MREDC. Индекс рассчитывается на основании реальных цен на недвижимость по ипотечным сделкам Сбербанка на основании данных «Домклика» (входит в экосистему Сбербанка). Об этом сообщили Московская биржа и Сбербанк на совместной пресс-конференции.

Индекс будет рассчитываться раз в неделю по реальным ценам жилья в заключенных ипотечных договорах. Эксперты отмечают, что это наиболее точный показатель, поскольку сумма сделки по документам в Росреестре зачастую занижается с согласия сторон для минимизации налогов, а в объявлениях о продаже цена обычно завышается, а впоследствии снижается на 5–10%. При ипотечной сделке цена наиболее корректна, так как оценку проводит сам банк-кредитор, и именно поэтому индекс недвижимости, разработанный Мосбиржей совместно со Сбербанком, является уникальным, подчеркивает член правления Московской биржи Игорь Марич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных