Сбербанк и Мосбиржа сделали свой индекс недвижимости

Индекс будет рассчитываться раз в неделю по реальным ценам жилья в заключенных ипотечных договорах. Эксперты отмечают, что это наиболее точный показатель, поскольку сумма сделки по документам в Росреестре зачастую занижается с согласия сторон для минимизации налогов, а в объявлениях о продаже цена обычно завышается, а впоследствии снижается на 5–10%. При ипотечной сделке цена наиболее корректна, так как оценку проводит сам банк-кредитор, и именно поэтому индекс недвижимости, разработанный Мосбиржей совместно со Сбербанком, является уникальным, подчеркивает член правления Московской биржи Игорь Марич.