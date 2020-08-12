Сколько хотят заработать на прививках от коронавируса

«Коронавирус в России оказался едва ли опаснее обычного гриппа, и большая часть населения вакцинируется им естественным путем», – считает академик Гундаров. По словам министра здравоохранения Мурашко, сегодня антитела обнаружены у 23–24% жителей Московского региона (4,8 млн человек). При этом общее число переболевших в регионе, по официальным данным, оценивается примерно в 300 000 человек. Получается, что очень высока доля бессимптомных носителей. «У человека обнаруживают вирус, говорят, он больной, но как бы бессимптомный носитель. Но можно сказать и то, что это здоровое вирусоносительство, – рассуждает Гундаров. – Если всех обследовать на вирус герпеса, то он обнаружится у 95% населения. Можно сказать, что болезнь протекает в скрытой форме. А правильнее сказать, что это здоровые люди, но они носят в себе вирус. Если у человека нормальная иммунная система, то он просто здоровый носитель этой флоры».