ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во II полугодии

ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во II полугодииОрганизация указала на высокую заполненность хранилищ и призвала страны вне ОПЕК+ сокращать добычу нефти
Ключевыми рисками для мирового нефтяного рынка во II полугодии будут заполненность хранилищ, а также потенциальная вторая волна распространения коронавирусной инфекции, говорится в августовском докладе Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
«На динамику цен на нефть и нефтепродукты во втором полугодии 2020 года по-прежнему будут влиять опасения по поводу второй волны (коронавирусной — “Ведомости”) инфекции и роста запасов в хранилищах. Запасы могут оставаться повышенными из-за слабого спроса на топливо для автомобильного и воздушного транспорта», — отмечается в докладе.
Согласно расчетам организации, в июне коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 291,2 млн баррелей превышали средние пятилетние показатели. Приведение коммерческих запасов в мире к среднему пятилетнему уровню является одной из целей сделки ОПЕК+.
В ОПЕК уверены, что на фоне непростой ситуации с хранилищами предпринимать усилия по восстановлению равновесия на нефтяном рынке за счет сокращения добычи нефти должны не только участники ОПЕК и ОПЕК+, но и не входящие в них страны. При этом в докладе подчеркивается, что участие таких стран в корректировке производства является добровольным. Помимо этого поддержание баланса на рынке может быть достигнуто за счет стимулирующих мер правительств.
Вряд ли какая-либо страна готова намеренно в одностороннем порядке сокращать добычу нефти, так как нет понимания, как это будет воспринято рынком, говорит аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук.
«Если какая-то страна сократит добычу нефти, например, на 100 тысяч баррелей в сутки, вряд ли это приведет к значительному росту цен на нефть, а для страны и ее бюджета этот шаг будет достаточно ощутимым», — говорит он.
По словам Полищука, от США, как одного из крупнейших игроков нефтяного рынка, ожидать сокращения добычи точно не стоит. Так как в США много игроков и свободный рынок, максимум, что можно ожидать от них, это закупка государством производимой нефти в хранилища. Однако даже эти меры маловероятны. «Падение добычи в США, скорее, возможно естественным путем, когда производители находятся на грани рентабельности из-за низких цен на нефть», — пояснил он.
Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев напоминает, что ОПЕК уже не в первый раз призывает страны вне ОПЕК+ принять участие в сделке, однако вряд ли страны, в частности США, пойдут на такой политический согласованный шаг.
«Конечно, никто не пойдет на такой шаг, если мы говорим именно про согласованное политическое решение, так как нет соответствующего либо политического давления на нефтяные компании, либо желания сокращать производство», — сказал он.
Эксперт заметил, что не входящие в ОПЕК+ страны и так сокращают добычу, однако это происходит по экономическим соображениям.
«Например, США сокращали добычу исходя из сугубо экономических факторов, норм рентабельности и бизнес-планов», — отметил Белогорьев. При этом он не исключил, что в ближайшее время США начнут наращивать добычу, хотя и довольно умеренными темпами из-за не очень высоких цен на американскую нефть WTI.
В июне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире.
Новое соглашение ОПЕК+ было подписано 12 апреля, согласно которому с начала мая страны начали сокращать добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, затем это условие было продлено и на июль. С августа объем сокращений снизился до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.