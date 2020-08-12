ОПЕК назвала главные риски для рынка нефти во II полугодии

В ОПЕК уверены, что на фоне непростой ситуации с хранилищами предпринимать усилия по восстановлению равновесия на нефтяном рынке за счет сокращения добычи нефти должны не только участники ОПЕК и ОПЕК+, но и не входящие в них страны. При этом в докладе подчеркивается, что участие таких стран в корректировке производства является добровольным. Помимо этого поддержание баланса на рынке может быть достигнуто за счет стимулирующих мер правительств.