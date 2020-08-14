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Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Цена на нее выросла в том числе из-за пандемии коронавируса
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года. Это связано с тем, что в 2019 г. цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти, рассказывает Петриченко. Кроме того, по его словам, на цене товара сказался и ажиотажный спрос весной 2020 г. Тогда, перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения. Наибольший спрос на крупы был в середине марта: недельный рост продаж достигал более 170–200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала Nielsen. Однако с тех пор ситуация стабилизировалась и больше резких скачков спроса на крупы не наблюдается, уточнил представитель компании.

Поставщики начали повышать отпускные цены на крупу в апреле – мае, ссылаясь на дефицит сырья и рост его стоимости на этом фоне, напоминает коммерческий директор торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных