Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Средняя розничная цена гречневой крупы в июле 2020 г., по данным Росстата, выросла более чем в 1,7 раза до 87,1 руб. за 1 кг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар. Цена на гречку в магазинах росла вслед за оптовой ценой, объясняет гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. По его данным, сейчас в опте крупа стоит примерно 48 руб. за 1 кг, вдвое дороже, чем в августе прошлого года. Это связано с тем, что в 2019 г. цена на крупу была катастрофически низкой из-за перепроизводства в предыдущие годы, а после сокращения площадей посевов она стала постепенно расти, рассказывает Петриченко. Кроме того, по его словам, на цене товара сказался и ажиотажный спрос весной 2020 г. Тогда, перед введением в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, потребители скупали продукты с длительными сроками хранения. Наибольший спрос на крупы был в середине марта: недельный рост продаж достигал более 170–200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала Nielsen. Однако с тех пор ситуация стабилизировалась и больше резких скачков спроса на крупы не наблюдается, уточнил представитель компании.