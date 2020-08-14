«Роснефть» вышла на прибыль по итогам II квартала

«Роснефть» вышла на прибыль по итогам II кварталаПоказатель оказался выше консенсус-прогноза
Чистая прибыль «Роснефти» во II квартале 2020 года составила 43 млрд руб. против убытка в размере 156 млрд руб. в I квартале и прибыли в размере 194 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании по МСФО.
Выручка снизилась 2,1 раза до 1,04 трлн руб., при этом компания получила положительный свободный денежный поток в размере 206 млрд руб. ($3,4 млрд). По итогам квартала «Роснефть» сократила почти на $4,3 млрд, или на 5,3%, сумму финансового долга и торговых обязательств.
Показатель по прибыли в 4 раза превысил ожидания рынка. Согласно консенсус-прогнозу агентства «Интерфакс», чистая прибыль «Роснефти» во II квартале ожидалась на уровне 10,6 млрд руб.
Компания работала во втором квартале в «беспрецедентных условиях макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового соглашения ОПЕК+», прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что компании удалось сохранить низкие операционные затраты и получить значительный положительный свободный денежный поток.
«По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение 2 кв. 2020 г. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды», — сказал Сечин.
Показатель чистой прибыли «Роснефти» по итогам II квартала является одним из самых высоких в отрасли — большинство мировых мейджоров в отчетном периоде продемонстрировали убыток. Так, например, ВР получила убыток в $16,8 млрд, Eni – $4,9 млрд, Petrobras – $400 млн, ExxonMobil – $1,1 млрд, Chevron – $8,3 млрд, Shell – $18,1 млрд, Equinor – $300 млн, Total – $8,4 млрд. При этом Exxon, BP, Shell, Equinor, Petrobras и Eni демонстрируют чистый убыток уже второй квартал подряд. ExxonMobil в указанный период получила самый крупный в ее современной истории чистый убыток. А Chevron продемонстрировала худший результат за последние 30 лет.
С учетом «идеального шторма» на рынке нефти «Роснефть» продемонстрировала в целом благополучную отчетность, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Чистая прибыль оказалась выше консенсус-прогнозов, компания выплатила рекордные дивиденды за 2019 год, отметил он. По его словам, внешние условия негативно сказались на показателях, но «никакой катастрофы в показателях не произошло».
По мнению Суверова, на фоне сокращения компанией издержек и восстановления цен на нефть в дальнейшем можно ожидать рост показателей «Роснефти». Капитальные затраты компании в I п. составили 367 млрд руб. ($5,3 млрд), снизившись на 15,8% в годовом выражении. В долларовом выражении показатель уменьшился почти на 21%.
Квартал оказался тяжелым для всех, но «Роснефть» продемонстрировала чистую прибыль по итогам периода выше ожиданий рынка, хотя и закончила полугодие с убытком, говорит аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук. В третьем квартале он ожидает рост результатов «Роснефти» за счет восстановления нефтяных цен и рынка.