«Роснефть» вышла на прибыль по итогам II квартала

Показатель чистой прибыли «Роснефти» по итогам II квартала является одним из самых высоких в отрасли — большинство мировых мейджоров в отчетном периоде продемонстрировали убыток. Так, например, ВР получила убыток в $16,8 млрд, Eni – $4,9 млрд, Petrobras – $400 млн, ExxonMobil – $1,1 млрд, Chevron – $8,3 млрд, Shell – $18,1 млрд, Equinor – $300 млн, Total – $8,4 млрд. При этом Exxon, BP, Shell, Equinor, Petrobras и Eni демонстрируют чистый убыток уже второй квартал подряд. ExxonMobil в указанный период получила самый крупный в ее современной истории чистый убыток. А Chevron продемонстрировала худший результат за последние 30 лет.