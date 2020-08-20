BHP избавляется от угля, нефти и газа

Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP 18 августа объявил о результатах финансового года, закончившегося в июне. Базовая прибыль от продолжающихся операций, которая не включает разовые доходы и расходы, сократилась на 4% по сравнению с предыдущим финансовым годом и составила $9,06 млрд. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что этот показатель составит $9,42 млрд. Для сравнения: конкурирующая компания Rio Tinto объявила о базовой прибыли за первое полугодие 2020 г. в $4,75 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков в $4,36 млрд. 96% прибыли Rio Tinto поступило от добычи железной руды, стоимость которой растет вслед за быстрым увеличением спроса со стороны главного потребителя – КНР.