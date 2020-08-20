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BHP избавляется от угля, нефти и газа

Горнодобывающий гигант сосредоточится на растущей в цене железной руде
Илья Виноградов
BHP

Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP 18 августа объявил о результатах финансового года, закончившегося в июне. Базовая прибыль от продолжающихся операций, которая не включает разовые доходы и расходы, сократилась на 4% по сравнению с предыдущим финансовым годом и составила $9,06 млрд. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что этот показатель составит $9,42 млрд. Для сравнения: конкурирующая компания Rio Tinto объявила о базовой прибыли за первое полугодие 2020 г. в $4,75 млрд, что оказалось выше ожиданий аналитиков в $4,36 млрд. 96% прибыли Rio Tinto поступило от добычи железной руды, стоимость которой растет вслед за быстрым увеличением спроса со стороны главного потребителя – КНР.

В структуре прибыли BHP добыча руды занимает чуть больше 80%, но компания собирается увеличить этот показатель. Как говорится в официальном заявлении компании о результатах финансового года, BHP намерена полностью избавиться от операций с энергетическим углем: она добывает его в австралийском штате Новый Южный Уэльс и на месторождении Серрехон в Колумбии. Компания собирается также продать свой пакет в 80% акций совместного предприятия с японской Mitsui по добыче низкокачественных сортов коксующегося угля – BHP Mitsui Coal. Предприятию принадлежат два угольных месторождения в австралийском штате Квинсленд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных