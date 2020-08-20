Старт испытаний российских беспилотников без водителя перенесен на 2021 год

Старт испытаний российских беспилотников без водителя перенесен на 2021 годПолностью автономные поездки должны быть разрешены на территории отдельных регионов
Испытания беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме, без подстраховки инженера-водителя, в России пройдут в I–II кварталах 2021 г., говорится в скорректированной дорожной карте по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Ранее такие испытания планировалось начать уже осенью. «Ведомости» ознакомились с обновленной картой, ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника и сотрудник участвующей в проекте компании. Документ доработан четырьмя профильными министерствами – Минтрансом, Минпромторгом, МВД и Минэкономразвития – и должен быть вот-вот внесен в правительство, добавляют два собеседника, третий утверждает, что он уже направлен в правительство.
«Испытание беспилотников без инженера в салоне – ключевой этап в процессе их внедрения. От этих испытаний, по сути, зависит судьба проекта», – говорит представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев. «Автонет» участвует в разработке нормативных документов по беспилотной тематике и в разработке некоторых технологий. Разработчику может потребоваться до года автономных испытаний, чтобы подтвердить, что технология отработана и пригодна, добавляет Федосеев. А если возникнут непредвиденные сложности, что весьма вероятно, то времени понадобится больше.