Старт испытаний российских беспилотников без водителя перенесен на 2021 год

Испытания беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме, без подстраховки инженера-водителя, в России пройдут в I–II кварталах 2021 г., говорится в скорректированной дорожной карте по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Ранее такие испытания планировалось начать уже осенью. «Ведомости» ознакомились с обновленной картой, ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника и сотрудник участвующей в проекте компании. Документ доработан четырьмя профильными министерствами – Минтрансом, Минпромторгом, МВД и Минэкономразвития – и должен быть вот-вот внесен в правительство, добавляют два собеседника, третий утверждает, что он уже направлен в правительство.