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Старт испытаний российских беспилотников без водителя перенесен на 2021 год

Полностью автономные поездки должны быть разрешены на территории отдельных регионов
Анастасия Львова
Из всех разработчиков сейчас только «Яндекс» готов к испытаниям своего беспилотника на дорогах России /Пресс-служба «Яндекса»

Испытания беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме, без подстраховки инженера-водителя, в России пройдут в I–II кварталах 2021 г., говорится в скорректированной дорожной карте по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Ранее такие испытания планировалось начать уже осенью. «Ведомости» ознакомились с обновленной картой, ее подлинность подтвердили два федеральных чиновника и сотрудник участвующей в проекте компании. Документ доработан четырьмя профильными министерствами – Минтрансом, Минпромторгом, МВД и Минэкономразвития – и должен быть вот-вот внесен в правительство, добавляют два собеседника, третий утверждает, что он уже направлен в правительство.

«Испытание беспилотников без инженера в салоне – ключевой этап в процессе их внедрения. От этих испытаний, по сути, зависит судьба проекта», – говорит представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Ярослав Федосеев. «Автонет» участвует в разработке нормативных документов по беспилотной тематике и в разработке некоторых технологий. Разработчику может потребоваться до года автономных испытаний, чтобы подтвердить, что технология отработана и пригодна, добавляет Федосеев. А если возникнут непредвиденные сложности, что весьма вероятно, то времени понадобится больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных