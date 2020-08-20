Крупнейшего производителя соды в России захотели национализировать

Крупнейшего производителя соды в России захотели национализироватьНа выкуп акций потребуется минимум 20–30 млрд рублей
Правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Об этом глава республики Радий Хабиров заявил «Эху Москвы» 19 августа. Власти региона пытаются уладить конфликт общественности и БСК, возникший вокруг месторождения известняка на шихане (горе) Куштау, расположенном в 18 км от Стерлитамака. Выкуп акций БСК у частных собственников, по мнению Хабирова, позволит спасти компанию. «Предприятие, конечно, нужно спасать. Если акционеры предприятия не видят этого пути, как республика мы должны взять ответственность на себя», – заявил Хабиров. Прибыль, которую сейчас предприятие направляет на дивиденды акционерам, можно потратить на модернизацию производства и переход на альтернативные источники сырья, пояснил он. Пока компромисса не будет, добыча известняка на Куштау не начнется, пообещал глава региона. В правительстве Башкирии и БСК на запросы «Ведомостей» не ответили.
Правительству Башкортостана через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные бенефициары: бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛа. В 2019 г. чистая прибыль составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., дивиденды – 7 млрд руб.
Башкирские шиханы Куштау, Тратау, Юрактау – остатки древних коралловых рифов. Производитель соды смотрит на них как на уникальные источники известняка с низким содержанием примесей. Еще один шихан, Шахтау, с 1950-х гг. использовали для производства соды в Стерлитамаке, в результате он был почти полностью срыт. В 2018 г. БСК, работавшая на Шахтау, заявила о нарастающем дефиците сырья и возможной остановке производства после 2022 г.; власти республики предложили БСК начать добычу известняка на Куштау.
85%
пищевой соды в России производит Башкирская содовая компания
8 августа 2020 г. Сырьевая компания («дочка» БСК) получила право на разведку и добычу известняка на Куштау, которого, по оценкам компании, хватит на 70 лет. Но начавшиеся в августе текущего года работы на Куштау встретили активное противодействие экоактивистов: они блокировали подъезд спецтехники, ломали ограждения, вступали в схватки с охраной. Десятки человек были задержаны полицией.
На пресс-конференции в Уфе 19 августа гендиректор БСК Эдуард Давыдов пригрозил, что, если ситуация с обеспечением сырьем не изменится в течение полугода, возможно снижение загрузки БСК на 30%. В этом случае сырья хватит до 2026 г., но компании придется отказаться от поставок на экспорт. «Мы рассматриваем возможное сокращение производства, чтобы продлить работу текущего карьера», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
1,8 млн тонн
достиг объем производства кальцинированной соды в 2019 году
Логика местных властей не очень понятна, поскольку выкуп БСК проблему с ресурсной базой не решит, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В Башкирии есть и другие месторождения известняка, пусть не в 18 км от предприятия БСК в Стерлитамаке, но на расстоянии в 80–100 км. Они проигрывают по качеству сырья и увеличивают затраты на его доставку для переработки. Кроме того, по словам эксперта, в бюджете региона вряд ли найдется необходимая сумма для выкупа акций – пакет частных владельцев он оценивает примерно в 20–30 млрд руб., всю компанию – в 40–55 млрд. Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что местной власти будет проще погасить недовольство местных жителей действиями БСК, если она перейдет в собственность региона. Но эксперт также считает, что это позволит команде Хабирова заработать политические очки в глазах федеральных властей.
Противостояния экологов и промышленных конгломератов ранее проходили и в других регионах России. К примеру, в Воронежской области в 2012–2013 гг. местные жители успешно противодействовали работам на никелевых месторождениях Уральской горно-металлургической компании. А в 2006 г. в спор «Транснефти» с экологами пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину, который поручил компании сдвинуть маршрут нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан на 40 км севернее Байкала.