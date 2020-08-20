Крупнейшего производителя соды в России захотели национализировать

Логика местных властей не очень понятна, поскольку выкуп БСК проблему с ресурсной базой не решит, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. В Башкирии есть и другие месторождения известняка, пусть не в 18 км от предприятия БСК в Стерлитамаке, но на расстоянии в 80–100 км. Они проигрывают по качеству сырья и увеличивают затраты на его доставку для переработки. Кроме того, по словам эксперта, в бюджете региона вряд ли найдется необходимая сумма для выкупа акций – пакет частных владельцев он оценивает примерно в 20–30 млрд руб., всю компанию – в 40–55 млрд. Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что местной власти будет проще погасить недовольство местных жителей действиями БСК, если она перейдет в собственность региона. Но эксперт также считает, что это позволит команде Хабирова заработать политические очки в глазах федеральных властей.