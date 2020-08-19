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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

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Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».

«Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение», – сказал Кабиров.

Он добавил, что после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия.

16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК вопреки мнению местных жителей и экологов, выступающих против разработки минералов на горе. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских.

На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан. Конфликт вокруг шиханов продолжается несколько лет.

Решение о передаче Куштау БСК в качестве сырьевой базы для производства соды было принято в декабре 2018 г. В ноябре 2019 г. компания получила все необходимые документы и в конце июля начала подготовку к разработке горы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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