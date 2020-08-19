Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

«Республика тоже акционер, у нас неплохой пакет. И как республика мы должны взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение», – сказал Кабиров.