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Двое полицейских пострадали при столкновениях у горы Куштау в Башкирии

Ведомости

Два сотрудника полиции пострадали в ходе столкновений с защитниками горы Куштау в Башкортостане, сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.

«На прошлой неделе Башкирская содовая компания (БСК) пыталась приступить к разработке горы Куштау, о чем были предварительные договоренности. Но встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников горы. Всё это начало превращаться в довольно сильное столкновение. Пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел – двое из них находятся в больнице», – приводит слова Хабирова пресс-служба правительства республики.

На Куштау проходят акции протеста из-за разработки месторождения, которую ведет БСК. Накануне Хабиров пообщался с протестующими и заявил, что все работы приостановят, пока не будет найден компромисс. При этом он поддержал предложение экоактивистов о создании координационного совета по вопросу шихана.

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Куштау – одна из четырех гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных