Двое полицейских пострадали при столкновениях у горы Куштау в Башкирии

«На прошлой неделе Башкирская содовая компания (БСК) пыталась приступить к разработке горы Куштау, о чем были предварительные договоренности. Но встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников горы. Всё это начало превращаться в довольно сильное столкновение. Пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел – двое из них находятся в больнице», – приводит слова Хабирова пресс-служба правительства республики.