Двое полицейских пострадали при столкновениях у горы Куштау в Башкирии
Два сотрудника полиции пострадали в ходе столкновений с защитниками горы Куштау в Башкортостане, сообщил глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании.
«На прошлой неделе Башкирская содовая компания (БСК) пыталась приступить к разработке горы Куштау, о чем были предварительные договоренности. Но встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников горы. Всё это начало превращаться в довольно сильное столкновение. Пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел – двое из них находятся в больнице», – приводит слова Хабирова пресс-служба правительства республики.
На Куштау проходят акции протеста из-за разработки месторождения, которую ведет БСК. Накануне Хабиров пообщался с протестующими и заявил, что все работы приостановят, пока не будет найден компромисс. При этом он поддержал предложение экоактивистов о создании координационного совета по вопросу шихана.
Куштау – одна из четырех гор в Башкортостане. Одна из гор, Шахтау, со времен СССР разрабатывалась для добычи соды, однако ее запасы заканчиваются. В 2019 г. глава республики дал компании БСК разрешение на разработку горы Куштау, что вызвало протесты активистов. Две другие горы решено включить в состав геопарка и дать им статус памятников природы республиканского значения.