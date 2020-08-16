Глава Башкирии приостановил геологоразведку на горе Куштау

Столкновения между сотрудниками БСК и экологическими активистами продолжались 15 и 16 августа. Хабиров заявил, что он против экстремизма, и призвал собравшихся остановиться. «Я против экстремизма и прошу всех остановиться. Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать – хватит, больше никому не позволим», – заявил Хабиров.