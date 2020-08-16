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Глава Башкирии приостановил геологоразведку на горе Куштау

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Геологоразведка на шихане Куштау в Башкирии приостановлена по поручению руководителя региона Радия Хабирова. Работы не начнутся, пока власти не найдут «компромиссное решение» с выступающими против передачи горы в разработку Башкирской содовой компании (БСК), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

«Уходит БСК, уходите вы. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение», – цитирует правительство Хабирова, который приехал к протестующим.

Столкновения между сотрудниками БСК и экологическими активистами продолжались 15 и 16 августа. Хабиров заявил, что он против экстремизма, и призвал собравшихся остановиться. «Я против экстремизма и прошу всех остановиться. Нам всем нужно остановиться. Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать – хватит, больше никому не позволим», – заявил Хабиров.

На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан. Конфликт вокруг шиханов продлился несколько лет, БСК выступала за разработку гор, в частности Тратау и Юрактау.

Решение о передаче Куштау БСК в качестве сырьевой базы для производства соды было принято в декабре 2018 г. В ноябре 2019 г. компания получила все необходимые документы и в конце июля начала подготовку к разработке горы. Против работ выступают экозащитники, которые пикетируют вырубки леса на шихане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных