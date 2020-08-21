Nestle выпустила растительную замену тунцу

Nestle выпустила растительную замену тунцуПродажи продуктов на растительной основе быстро растут
Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle объявил о запуске нового продукта бренда Garden Gourmet, растительной альтернативы тунцу – Sensational Vuna («тунец» на английском – tuna). Продажи начнутся в конце августа 2020 г. в Швейцарии, на домашнем для Nestle рынке. В компании считают, что во время пандемии потребители не потеряли интереса к новым продуктам.
«Вегунец» от Nestle изготавливается из шести растительных ингредиентов без искусственных красителей и консервантов: это вода, гороховый белок, пшеничный глютен, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Продукт будет продаваться в стеклянных банках, а в некоторых супермаркетах также будут доступны готовые сэндвичи с Vuna. Nestle рекомендует использовать растительного тунца для приготовления салатов, бутербродов и пицц.
Генеральный директор Nestle Марк Шнайдер выразил надежду, что растительные альтернативы мясу и рыбе вдохнут новую жизнь в подразделение Nestle по производству готовых блюд и приправ, в которое в том числе входят известные бренды супов и бульонных кубиков Maggi и сэндвичей Hot Pockets. Выручка подразделения в прошлом году составила $12,2 млрд (при общей выручке Nestle в 2019 г. в $101,9 млрд). И хотя доля продуктов на основе растительных альтернатив пока невелика – около $220 млн в прошлом году, – их продажи быстро растут. Только за первое полугодие 2020 г. они выросли на 40%. «Успех в производстве растительных альтернатив станет уникальной возможностью преобразовать наш бизнес», – заявил Шнайдер в интервью Financial Times.
Vuna – первый заменитель рыбы на растительной основе в линейке продуктов Nestle. В ассортименте компании уже присутствуют альтернативы мясным бургерам, фаршу, сосискам и куриным наггетсам. Также в компании производят растительные альтернативы молочным продуктам на основе сои, риса, овса, кокоса, миндаля и гороха.
Пока производство растительных альтернатив морепродуктам уступает «мясному» сектору, который за последнее десятилетие вырос на 70% и который активно развивают такие компании, как Beyond Meat и Impossible Foods. По прогнозам аналитиков, объем мирового рынка растительных альтернатив мясу в 2024 г. составит $22,7 млрд, причем около 80% спроса сосредоточено в Азии. Доля растительных морепродуктов в совокупном объеме производства альтернатив мясу и рыбе составляет всего 1%. Однако около 20 компаний в США уже работают над технологией производства растительной замены морепродуктам.
Среди конкурентов Nestle на рынке растительных альтернатив продуктам животного происхождения как производители мяса и рыбы, включившие в ассортимент растительные альтернативы (JBS, Marfrig, Cargill, Smithfield Foods), так и компании, специализирующиеся исключительно на растительном мясе и рыбе (Beyond Meat, Impossible Foods, Before the Butcher). У Impossible Foods и Gardein есть замена рыбы, а Good Catch делает «тунца» и «крабовые котлеты» из бобовых.
«Экологически безопасная растительная альтернатива морским продуктам поможет сохранить биологическое разнообразие океанических видов и снизить объем рыбной ловли, которая истощает ресурсы водоемов», – говорит технологический директор Nestle Штефан Пальцер. По его словам, сейчас в компании в разработке находятся другие альтернативы морепродуктам.