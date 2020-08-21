Nestle выпустила растительную замену тунцу

Генеральный директор Nestle Марк Шнайдер выразил надежду, что растительные альтернативы мясу и рыбе вдохнут новую жизнь в подразделение Nestle по производству готовых блюд и приправ, в которое в том числе входят известные бренды супов и бульонных кубиков Maggi и сэндвичей Hot Pockets. Выручка подразделения в прошлом году составила $12,2 млрд (при общей выручке Nestle в 2019 г. в $101,9 млрд). И хотя доля продуктов на основе растительных альтернатив пока невелика – около $220 млн в прошлом году, – их продажи быстро растут. Только за первое полугодие 2020 г. они выросли на 40%. «Успех в производстве растительных альтернатив станет уникальной возможностью преобразовать наш бизнес», – заявил Шнайдер в интервью Financial Times.