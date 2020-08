Nestle выпустила растительную замену тунцу

Среди конкурентов Nestle на рынке растительных альтернатив продуктам животного происхождения как производители мяса и рыбы, включившие в ассортимент растительные альтернативы (JBS, Marfrig, Cargill, Smithfield Foods), так и компании, специализирующиеся исключительно на растительном мясе и рыбе (Beyond Meat, Impossible Foods, Before the Butcher). У Impossible Foods и Gardein есть замена рыбы, а Good Catch делает «тунца» и «крабовые котлеты» из бобовых.