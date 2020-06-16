Nestle начал продавать корм, снижающий аллергию на кошек
Компания по производству кормов для животных Purina (входит в Nestle SA) начала продавать кошачий корм, который помогает снизить у человека аллергию на кошек. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал гендиректор Purina в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Бернар Менье. По его словам, рецептура корма под названием LiveClear разрабатывалась на протяжении последних 10 лет.
При поедании LiveClear у кошачьих будет нейтрализовываться выработка белка Fel d1, вызывающего аллергическую реакцию. Этот белок содержится в основном в слюне и сальных железах кошек. Он также вырабатывается кожей животного независимо от его возраста. По данным производителя корма, сейчас от этого аллергена в мире страдает каждый пятый житель планеты.
По словам Менье, новый корм будет дороже обычных кормов. Nestle рассчитывает, что LiveClear поможет одержать победу в борьбе с основными конкурентами на рынке питания для животных — компаниями Mars и General Mills.
О скором поступлении корма в продажу компания сообщила в феврале этого года.
По данным экспертов The Wall Street Journal, продажа кормов для животных становится все более важным сегментом для Nestle. Продажи товаров под брендом Purina в прошлом году обеспечили компании самые высокие темпы роста продаж в США за последнее десятилетие.