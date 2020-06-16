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Nestle начал продавать корм, снижающий аллергию на кошек

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Компания по производству кормов для животных Purina (входит в Nestle SA) начала продавать кошачий корм, который помогает снизить у человека аллергию на кошек. Об этом в интервью The Wall Street Journal рассказал гендиректор Purina в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Бернар Менье. По его словам, рецептура корма под названием LiveClear разрабатывалась на протяжении последних 10 лет.

При поедании LiveClear у кошачьих будет нейтрализовываться выработка белка Fel d1, вызывающего аллергическую реакцию. Этот белок содержится в основном в слюне и сальных железах кошек. Он также вырабатывается кожей животного независимо от его возраста. По данным производителя корма, сейчас от этого аллергена в мире страдает каждый пятый житель планеты.

По словам Менье, новый корм будет дороже обычных кормов. Nestle рассчитывает, что LiveClear поможет одержать победу в борьбе с основными конкурентами на рынке питания для животных — компаниями Mars и General Mills.

О скором поступлении корма в продажу компания сообщила в феврале этого года.

По данным экспертов The Wall Street Journal, продажа кормов для животных становится все более важным сегментом для Nestle. Продажи товаров под брендом Purina в прошлом году обеспечили компании самые высокие темпы роста продаж в США за последнее десятилетие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных