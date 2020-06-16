Nestle начал продавать корм, снижающий аллергию на кошек

При поедании LiveClear у кошачьих будет нейтрализовываться выработка белка Fel d1, вызывающего аллергическую реакцию. Этот белок содержится в основном в слюне и сальных железах кошек. Он также вырабатывается кожей животного независимо от его возраста. По данным производителя корма, сейчас от этого аллергена в мире страдает каждый пятый житель планеты.