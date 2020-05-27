ФАС раскрыла схему завышения цен на корма для кошек и собак

Письма сопровождались требованием повлиять на конкурентов. «В основном это пресловутый 1 рубль. Но справедливость должна быть – наших многих клиентов блокировали из-за этого рубля на несколько недель. Будут ли применены санкции к нарушителю?» – говорится в одном из подобных писем, по данным ФАС. «Фармина пет фудс» рекомендовала дистрибуторам прекращать поставку в интернет-магазины, занизившие цены. Если они не прекращали, то компания поднимала для них цены на 5% на три месяца.