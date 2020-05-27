ФАС раскрыла схему завышения цен на корма для кошек и собак

ФАС раскрыла схему завышения цен на корма для кошек и собакПоставщик Farmina координировал цены в магазинах
Поставщик кормов для домашних животных «Фармина пет фудс» координировал деятельность интернет-магазинов, которые продают его продукцию, сказано в решении комиссии Федеральной антимонопольной службы.
Farmina Pet Foods – итальянский производитель кормов для кошек и собак под брендом Farmina. Она выпускает корма на собственных фабриках в Италии, Сербии и Бразилии, говорится на сайте компании. Продукция продается в Европе, Африке, Южной Америке, США и России.
В России компания начала работать в 2012 г. «Фармина пет фудс» на 100% принадлежит голландской «Фармина пет фудс холдинг Б.В.» и, согласно материалам ФАС, является единственным импортером продукции компании в Россию. Выручка компании по РСБУ в 2018 г. составила 989 млн руб., чистая прибыль – 175,8 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».
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Продажи кормов для кошек и собак в России в 2019 г. выросли на 11% до 206,5 млрд руб., согласно данным Euromonitor International.
Нарушения ФАС обнаружила во время внеплановой выездной проверки в августе 2019 г. Служба проверила документы компании, включая договоры купли-продажи кормов Farmina c 1 января 2018 г. по 12 августа 2019 г.
Выяснилось, что компания установила единые правила работы для всех участников цепочки продаж, сказано в решении ФАС.
Одно из правил – нельзя продавать корм ниже минимальных розничных цен (МРЦ), которые устанавливала «Фармина пет фудс» и доводила до сведения дистрибуторов, а те – до магазинов. Это ФАС узнала из переписки сотрудников «Фармина пет фудс» по электронной почте, а также данных с компьютера исполняющего на момент проверки обязанности генерального директора. МРЦ была установлена по каждой товарной позиции. Для контроля компания сама отслеживала цены в рознице на корма Farmina.
Дистрибуторы и магазины также следили за ценами конкурентов и, если находили отклонения от минимальных цен, сообщали об этом в «Фармина пет фудс».
Письма сопровождались требованием повлиять на конкурентов. «В основном это пресловутый 1 рубль. Но справедливость должна быть – наших многих клиентов блокировали из-за этого рубля на несколько недель. Будут ли применены санкции к нарушителю?» – говорится в одном из подобных писем, по данным ФАС. «Фармина пет фудс» рекомендовала дистрибуторам прекращать поставку в интернет-магазины, занизившие цены. Если они не прекращали, то компания поднимала для них цены на 5% на три месяца.
Один из нарушителей правил компании – интернет-магазин «Котобака», говорится в решении ФАС. Самой компании не известно об установлении и координации цен как со стороны поставщиков Farmina, так и со стороны других поставщиков, заявил «Ведомостям» представитель «Котобаки». Об этом же компания уведомила и ФАС, добавляет собеседник «Ведомостей».
«Эта практика активно используется при продаже товаров повседневного спроса, этим занимаются как небольшие компании, так и лидеры рынка», – возражает представитель другого интернет-магазина по продаже зоотоваров. Зоомагазины Korkom, Multikorm, zoo5, zoolakki, также упоминавшиеся в материалах ФАС, на запросы «Ведомостей» не ответили.
Согласование действий компании третьим лицом противоречит закону о защите конкуренции, объясняет ФАС.
«Фармина пет фудс» призналась ФАС в нарушениях в марте 2020 г. на заседании комиссии, сказано в решении службы. Но еще до возбуждения дела она перестала координировать цены. Также она провела «антимонопольный тренинг» для сотрудников компании, где разъяснила законодательство и указала, что нельзя устанавливать розничные цены. Поскольку компания устранила нарушения, ФАС не стала выдавать предписание, говорится в решении.
Представитель «Фармина пет фудс» отказался от комментариев.
Это не первое подобное дело, говорит и. о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская. Ранее служба уличила Apple, LG и Samsung в установлении и поддержании цен на смартфоны, а производитель автомобилей Ford – в координации цен на техническое обслуживание автомобилей, напомнила она.
Такие нарушения не сильно влияют на бизнес, ведь максимальная сумма штрафа – 5 млн руб. и нет уголовной ответственности, отмечает партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Анна Нумерова. Это небольшая сумма по сравнению с потенциальной выгодой. Но для иностранных компаний важен сам факт возбуждения дела и нарушения правил – это может удерживать от такой практики в будущем, говорит она.