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Крупнейший производитель титана нацелился на новые ниши

Прибыль «ВСМПО-Ависмы» за первое полугодие упала практически до нуля. Компания надеется на переориентацию сбыта на энергетику и химотрасль
Тимур Халудоров
Из-за падения экспортных отгрузок чистая прибыль корпорации за шесть месяцев 2020 г. по МСФО обвалилась до $82 000 /РИА Новости

«ВСМПО-Ависма» опубликовала финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. Из-за падения экспортных отгрузок чистая прибыль корпорации за шесть месяцев 2020 г. по МСФО обвалилась до $82 000 (по сравнению с $210,3 млн в январе – июне прошлого года), а выручка упала на 17% до $678,4 млн. При этом выручка от поставок в дальнее зарубежье сократилась на 20% до $494 млн, а выручка по России и странам СНГ снизилась на 6% до $184,3 млн.

До 70% продукции корпорации потребляет авиакосмическая промышленность. «По прогнозам аналитиков, напряженная ситуация в авиаперевозках продлится до конца 2021 г.», – говорится в материалах «ВСМПО-Ависмы». Качественный прогноз восстановления объемов заказов в компании можно сделать после запуска трансконтинентальных рейсов, заявил «Ведомостям» генеральный директор «ВСМПО-Ависмы» Сергей Степанов. Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz был назначен гендиректором корпорации в начале июля вместо временно исполняющего обязанности гендиректора Максима Кузюка. «Понятно, что 2021 год будет непростым, но при этом уже видно, что спрос на российские авиарейсы растет, самолеты заполнены хорошо. Дождемся восстановления международного авиасообщения и поймем, когда начнется рост в нашей индустрии», – сказал Степанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных