Крупнейший производитель титана нацелился на новые ниши

Крупнейший производитель титана нацелился на новые нишиПрибыль «ВСМПО-Ависмы» за первое полугодие упала практически до нуля. Компания надеется на переориентацию сбыта на энергетику и химотрасль
«ВСМПО-Ависма» опубликовала финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. Из-за падения экспортных отгрузок чистая прибыль корпорации за шесть месяцев 2020 г. по МСФО обвалилась до $82 000 (по сравнению с $210,3 млн в январе – июне прошлого года), а выручка упала на 17% до $678,4 млн. При этом выручка от поставок в дальнее зарубежье сократилась на 20% до $494 млн, а выручка по России и странам СНГ снизилась на 6% до $184,3 млн.
До 70% продукции корпорации потребляет авиакосмическая промышленность. «По прогнозам аналитиков, напряженная ситуация в авиаперевозках продлится до конца 2021 г.», – говорится в материалах «ВСМПО-Ависмы». Качественный прогноз восстановления объемов заказов в компании можно сделать после запуска трансконтинентальных рейсов, заявил «Ведомостям» генеральный директор «ВСМПО-Ависмы» Сергей Степанов. Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz был назначен гендиректором корпорации в начале июля вместо временно исполняющего обязанности гендиректора Максима Кузюка. «Понятно, что 2021 год будет непростым, но при этом уже видно, что спрос на российские авиарейсы растет, самолеты заполнены хорошо. Дождемся восстановления международного авиасообщения и поймем, когда начнется рост в нашей индустрии», – сказал Степанов.