Алмазы продают с дисконтом

В «Алросе» не подтвердили «Ведомостям», что цены в рамках последних поставок снижены. При этом в компании подчеркнули, что не предоставляют «выборочных скидок или других преференций» определенным клиентам. Представитель «Алросы» добавил, что даже во время худшей фазы кризиса (апрель – июнь. – «Ведомости») в холдинге придерживались стратегии «цена превыше объема», что позволило избежать спекулятивной торговли. «По мере того как торговля алмазами начинает восстанавливаться, мы возобновляем работу в рамках торговых сессий и стремимся к тому, чтобы цены в рамках наших долгосрочных контрактов отражали актуальные рыночные тенденции и подтвержденный реальный спрос», – сказали в компании. И добавили, что уже августе на рынке необработанных алмазов появляются первые признаки оживления, однако объемы мировой торговли алмазами все еще ниже прошлогодних. «В то же время не вызывает сомнений, что индустрия до сих пор не вернулась в то сбалансированное состояние, в котором находилась в начале 2020 г.», – констатируют в компании.