Алмазы продают с дисконтом

Алмазы продают с дисконтомКрупнейшие производители ищут способы стимулировать спрос
«Алроса» вслед за своим главным конкурентом – De Beers (на них в совокупности приходится более половины мирового производства алмазов) снизила цены на свою продукцию, сообщило Bloomberg 27 августа со ссылкой на источники среди покупателей. По словам собеседников агентства, «Алроса» теперь не указывает цену по каждой позиции, а выставляет единый счет за оптовую партию, не уточняя при этом, на какие камни сделана скидка и ее размер. Ранее Bloomberg передавало, что De Beers и «Алроса» могут лишиться части покупателей, из-за того что их более мелкие конкуренты предлагают алмазы с 25%-ной скидкой. В то время как два ведущих игрока не шли на уступки даже на фоне нулевого спроса на продукцию в период пандемии коронавируса. Агентство отмечает, что ценообразование на рынке алмазов непрозрачно, поскольку два крупнейших мировых производителя драгкамней никогда не публикуют цены на алмазное сырье. «Ведомости» направили запрос в De Beers.
В «Алросе» не подтвердили «Ведомостям», что цены в рамках последних поставок снижены. При этом в компании подчеркнули, что не предоставляют «выборочных скидок или других преференций» определенным клиентам. Представитель «Алросы» добавил, что даже во время худшей фазы кризиса (апрель – июнь. – «Ведомости») в холдинге придерживались стратегии «цена превыше объема», что позволило избежать спекулятивной торговли. «По мере того как торговля алмазами начинает восстанавливаться, мы возобновляем работу в рамках торговых сессий и стремимся к тому, чтобы цены в рамках наших долгосрочных контрактов отражали актуальные рыночные тенденции и подтвержденный реальный спрос», – сказали в компании. И добавили, что уже августе на рынке необработанных алмазов появляются первые признаки оживления, однако объемы мировой торговли алмазами все еще ниже прошлогодних. «В то же время не вызывает сомнений, что индустрия до сих пор не вернулась в то сбалансированное состояние, в котором находилась в начале 2020 г.», – констатируют в компании.
Падение на рынке драгкамней началось еще в 2019 г. По данным Moody’s, объем мирового алмазного рынка в прошлом году снизился на 20% до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. Но ожидаемого восстановления спроса в текущем году так и не произошло из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 90% покупок украшений с бриллиантами осуществляется в торговых центрах и только 10% онлайн, пояснял в мае 2020 г. вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.
50%
такова доля мирового производства алмазов, приходящаяся всего на две компании – De Beers и «Алросу». Добыча первой составила в 2019 г. 30,78 млн каратов (падение к 2018 г. на 13%), второй – 38 млн каратов (плюс 3,5%). При этом «Алроса» за прошлый год продала алмазно-бриллиантовой продукции на $3,34 млрд, что на 26% меньше, чем годом ранее
В результате в первом полугодии 2020 г. «Алроса» сократила добычу алмазов на 22% до 13,7 млн каратов, продажи упали на 47% до 10,05 млн каратов. Реализация алмазов во II квартале рухнула до 634 000 каратов с 9,4 млн в I квартале. План по добыче на год скорректирован до 28–31 млн каратов против 34 млн каратов, заложенных до начала эпидемии коронавируса. Из-за пандемии «Алроса» в 2020 г. также сократит инвестиции: капзатраты снизятся до 20 млрд руб. с изначально запланированных 26 млрд руб.
«Алроса» в сложившихся условиях в основном реализует алмазы на спотовом рынке, поскольку долгосрочные контракты подразумевают возможность отказаться от прямых покупок в августе, отмечает аналитик Райффайзенбанка Михаил Солодов. По его словам, компания старается удовлетворить локальный спрос и таким образом стимулировать рост продаж. Для этого приходится идти навстречу некоторым клиентам, предположил Солодов. Влияние гибкого ценообразования со стороны мелких игроков несущественно ввиду малой доли рынка, которую они занимают, считает он.
По словам эксперта, De Beers снижает цены из-за отказа от политики переноса законтрактованных объемов на будущие периоды («Алроса» все еще придерживается ее). Вероятно, De Beers тестирует алмазный рынок в преддверии начала пополнения запасов в midstream (у дилеров и огранщиков бриллиантов) в связи с подготовкой к рождественскому сезону продаж, рассуждает Солодов. Он считает, что это временное явление, которое не станет тенденцией на рынке. Речь не идет о структурном понижении цен крупнейшими игроками в секторе, согласен руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Крупные игроки могут предлагать скидки на данном этапе, чтобы стимулировать продажи, но результативность таких мер станет понятна в сентябре-октябре, добавляет он.