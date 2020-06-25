«Алроса» остановила работу крупного рудника в Якутии из-за коронавируса

«Алроса» остановила работу крупного рудника в Якутии из-за коронавирусаВ прошлом году на нем было добыто 5,5% от годовой добычи компании
Крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса» приостановил работу якутского рудника «Интернациональный» из-за обнаружения коронавируса у нескольких сотрудников предприятия, сообщила пресс-служба компании. На руднике продолжат работать только службы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию критически важной инфраструктуры предприятия. Предположительно, срок приостановки работ составит от 7 до 14 дней.
Сотрудникам, вынужденным временно не работать, компания пообещала оплату труда согласно действующему законодательству.
Заразившиеся коронавирусом работники проходят лечение в больнице города Мирный. Состояние их здоровья стабильное, уточнила компания. Сколько именно человек заболели COVID-19, «Алроса» не сообщила. «Через неделю по результатам тестирования персонала рудника и подрядных организаций будет рассмотрен вариант возобновления работы персонала с отрицательными анализами и с отсутствием симптомов вируса», – добавила пресс-служба.
Рудник «Интернациональный» – первый подземный рудник «Алросы», входит в состав Мирнинского ГОКа. С 1999 г. функционирует на кимберлитовой трубке «Интернациональная», которая обладает очень высоким содержанием алмазов в руде, отмечает компания, – более 8 карат на тонну. Суммарные запасы трубки «Интернациональная» оцениваются почти в 50 млн карат. В 2018 г. «Финам» отмечал, что рудник «Интернациональный» является самым ценным добывающим активом «Алросы», потому что показывает рентабельность в 2,4 раза выше, чем в среднем по компании.
В 2019 г. на «Интернациональном» компания добыла 2,17 млн карат камней, это 5,5% от годовой добычи компании (38,49 млн карат в прошлом году). Крупнейший актив «Алросы» – Айхальский ГОК (трубка «Юбилейная»): в 2019 г. добыча алмазов там составила 7,12 млн карат.
В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса «Алроса» снизила план по инвестициям и по добыче камней на год. Так, на капитальные затраты в 2020 г. будет направлено 20 млрд руб. вместо изначально запланированных 26 млрд руб. План по добыче алмазов снижен на 8–18%, с 34 млн карат до 28–31 млн карат.
Мировой рынок алмазов, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, упал в прошлом году на 20% до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. Сократился спрос, особенно на крупные камни, снизились цены. Но в конце года на рынке началось восстановление. В 2020 г. все надеялись на восстановление, но теперь этого ждать не приходится, говорил вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.
В подготовке материала участвовала Полина Трифонова