«Алроса» остановила работу крупного рудника в Якутии из-за коронавируса

Мировой рынок алмазов, по оценке международного рейтингового агентства Moody’s, упал в прошлом году на 20% до $12 млрд по сравнению с $15 млрд в 2018 г. Сократился спрос, особенно на крупные камни, снизились цены. Но в конце года на рынке началось восстановление. В 2020 г. все надеялись на восстановление, но теперь этого ждать не приходится, говорил вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.