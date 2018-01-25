На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет

Авария на руднике произошла в августе 2017 г., спасательная операция длилась почти три недели МЧС / AP

Добыча на руднике «Мир», который летом 2017 г. был остановлен из-за аварии, возобновится не ранее 2022 г., рассказал ТАСС гендиректор «Алросы» Сергей Иванов. «В нашем понимании, это не менее 5-7 лет до начала добычи. Все будет зависеть от проектного решения», - заявил топ-менеджер.

По словам Иванова, важно не повторить те ошибки, которые были заложены при проектировании в 2000-х гг. «Мы можем себе позволить долго принимать решение, в первую очередь мы должны быть убеждены в безопасности ведения работ и безопасности всего комплексного проекта», - сказал он.

Авария на руднике произошла в августе 2017 г. Спасательная операция длилась почти три недели, на поверхность удалось поднять 143 человека, восемь остались под землей, а рудник затопило. К трагедии привела совокупность нескольких факторов, выяснила комиссия Ростехнадзора: гидрогеологических, технических и организационных.

Комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии, оценила экономический ущерб в 10,2 млрд руб. Рудник был застрахован в «Согазе» с лимитом страховой ответственности более 10 млрд руб.

Объявленные в середине января планы по производству алмазов в 36,6 млн карат и 38,2 млн карат в 2018 и 2019 гг. соответственно не сильно отличаются от предыдущих ориентиров и прогнозов, писали в своем обзоре аналитики Citi. Капзатраты компании в 2018 г. составят 32 млрд руб., в 2019 г. - 26 млрд руб., что ниже прогнозов Citi в 40 млрд руб. на каждый год, в результате свободный денежный поток «Алросы» может превысить ожидания, говорится в обзоре. Но прогнозы Citi строились на допущении, что реконструкция «Мира» начнется в конце 2018 г., таким образом, компания в своих прогнозах пока не учитывает затраты на восстановление рудника, отмечали аналитики Citi.

Капитальные вложения в 2018 г. будут направлены на развитие действующих мощностей, увеличение производства на подземном руднике «Удачный», завершение строительства инфраструктуры на месторождении «Верхне-Мунское», строительство карьера трубки «Заря», а также в поддержание объемов производства на подземных рудниках «Интернациональный» и «Айхал», сообщала «Алроса».