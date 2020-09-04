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Стройки ветряков и солнечных электростанций в России оказались под угрозой

Правительство неожиданно изменило порядок проведения конкурсов
Александр Волобуев
Программа поддержки ВИЭ реализуется в России с 2014 по 2024 г. /Максим Стулов / Ведомости

В порядок проведения конкурсов для поддержки зеленой энергетики в стране, которые должны пройти до конца 2020 г., внесены изменения, сообщили «Ведомостям» в НП «Совет рынка» (регулятор рынков энергии и мощности).

В организации пояснили, что срок публикации информации, необходимой для проведения конкурсных отборов объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сокращен. Ранее она должна была обнародоваться не менее чем за 90 дней до окончания приема заявок, теперь же всего за 30 дней. По словам представителя НП, соответствующее постановление было принято правительством 31 августа и вступило в силу 1 сентября. В пресс-службе правительства подтвердили «Ведомостям», что такое постановление подписано. «В связи с этим информация о проведении конкурсных отборов объектов ВИЭ на 2021–2024 гг. будет опубликована в соответствии с новыми сроками», добавили в НП «Совет рынка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных