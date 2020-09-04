Стройки ветряков и солнечных электростанций в России оказались под угрозой

В организации пояснили, что срок публикации информации, необходимой для проведения конкурсных отборов объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сокращен. Ранее она должна была обнародоваться не менее чем за 90 дней до окончания приема заявок, теперь же всего за 30 дней. По словам представителя НП, соответствующее постановление было принято правительством 31 августа и вступило в силу 1 сентября. В пресс-службе правительства подтвердили «Ведомостям», что такое постановление подписано. «В связи с этим информация о проведении конкурсных отборов объектов ВИЭ на 2021–2024 гг. будет опубликована в соответствии с новыми сроками», добавили в НП «Совет рынка».