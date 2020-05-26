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Зеленая энергия в России вскоре может стать дешевле традиционной

Но это не окупит платежей за мощность новых станций, считают потребители
Ася Сафиуллина
За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных электростанций снизилась на 60% /Максим Стулов / Ведомости

Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики до 2035 г. приведет к тому, что зеленая электроэнергия в России станет дешевле электроэнергии от традиционных источников. Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting.

Электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) строятся в России по гарантирующим возврат инвестиций договорам предоставления мощности (ДПМ). По первой программе к 2024 г. будет построено около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Сейчас правительство обсуждает параметры новой программы до 2035 г. В частности, речь идет об увеличении требований к локализации производства оборудования и введении требований к его экспорту.

По новой программе можно построить еще 6,9–9 ГВт зеленых мощностей, считают эксперты Vygon Consulting. В результате доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в России вырастет до 2,9–3,3%.

Первая программа стимулировала создание предприятий по производству оборудования, ее продление обеспечит приток до 50 млрд руб. новых инвестиций, увеличит спрос на оборудование и услуги. В итоге объем удельных капвложений в строительство новой генерации к 2030 г. снизится на 30–45%, говорит руководитель направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николай Посыпанко. Благодаря этому в новых проектах стоимость электроэнергии ВИЭ станет ниже, чем у традиционных электростанций. Так, в 2020 г. цена электроэнергии новых солнечных электростанций в среднем составляет 9,5 руб./кВт ч, ветряных – 6,3 руб./кВт ч, АЭС – 5,1 руб./кВт ч, новых парогазовых установок – 3,6 руб./кВт ч. К 2030 г. цена электроэнергии ветряных электростанций снизится до 5,2 руб./кВт ч, солнечных – до 7,5 руб./кВт ч, тогда как на АЭС – вырастет до 7,5 руб./кВт ч, на парогазовых установках – до 5,3 руб./кВт ч, говорит эксперт. При сравнении с некоторыми действующими энергоблоками ТЭС разница может составить десятки раз в пользу ВИЭ, добавил он.

За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных и ветряных электростанций снизилась на 60 и 40% соответственно, повышается его эффективность и надежность, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев: «Еще недавно КПД солнечной панели был ниже 15%, а сейчас превышает 20%». Удельные капзатраты в новых российских проектах солнечной энергетики находятся на уровне мировых, снизившись с начала программы более чем в 2,5 раза, сказал гендиректор компании – инвестора в строительство солнечных электростанций и производителя солнечных панелей ГК «Хевел» Игорь Шахрай на пресс-конференции в ТАСС 22 мая. Электроэнергия ветряных электростанций уже почти сравнялась по цене с новой угольной генерацией и стоит дешевле ряда неэффективных газовых электростанций, говорит руководитель инвестиционного дивизиона УК «Роснано» Алишер Каланов: «Вторая программа поддержки отрасли на период 2025–2035 гг. согласована правительством в минимальных объемах, которые позволят развить существующие индустриальные компетенции в высокотехнологичном энергомашиностроении, обладающем экспортным потенциалом». В ближайшие 10 лет ветер и солнце станут самым доступным источником энергии, считает Жихарев.

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Участие российских компаний в этой области минимально

Инвестиции во вторую программу будут стоить оптовому рынку дополнительные 2,1% в конечной цене на электроэнергию в первой ценовой зоне и 1,1% – во второй на пике в 2035 г., посчитала Vygon Consulting. «Но есть и обратный эффект: вводы ВИЭ-генерации снизят объем ценового «дорогого» предложения на оптовом рынке, что приведет к снижению цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в среднем на 1,1–1,6% и сэкономит потребителям до 17 млрд руб. в год, а в совокупности – до 300 млрд руб. к 2035 г. », – уточнил Посыпанко. В целом реализация второй программы обеспечит прирост ВВП на 1,3 трлн руб., снизит удельные выбросы парниковых газов на 0,5%, говорится в исследовании.

Снижение цен в узком сегменте РСВ не окупает масштабных платежей за мощность ВИЭ, считает замдиректора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко: объекты зеленой энергетики в принципе не располагают мощностью, поскольку гарантировать готовность к выработке электроэнергии не могут из-за своей метеозависимости. «При столь масштабных затратах и в самой сфере ВИЭ, и в других отраслях можно было бы получить куда более убедительные эффекты, начиная с экономики и заканчивая экологией», – говорит он.

Стоимость зеленого киловатт-часа дешевеет из-за стремительного развития технологий: с 2009 г. цена солнечных панелей в мире упала на 80%, а турбин для «ветряков» – на 30–40%, уже сейчас усредненная стоимость электроэнергии из возобновляемых источников сопоставима с генерацией на базе ископаемого топлива, а к 2030 г. она может упасть еще на 58% для солнечных панелей и на 25% для ветростанций, считает директор практики стратегии и операционной эффективности PwC Дмитрий Стапран. Но говорить о сопоставлении стоимости действующей зеленой и традиционной энергии в России к 2030 г. сложно, учитывая затраты на локализацию ВИЭ и зависимость традиционной генерации от цен на топливо, отметил он.

Нереалистичным считает снижение стоимости зеленой энергии до уровня ниже традиционной в ближайшие 15 лет старший аналитик АКРА Денис Красновский: «Помимо самих объектов ВИЭ в целях выполнения требований по локализации инвесторы вынуждены создавать новые производства комплектующих для ВИЭ». Это потребует новых капитальных затрат и 1 кВт ч на ВИЭ должен будет окупать не только сам объект генерации, но создание производства комплектующих, говорит он: «Если в проектах ДПМ ВИЭ-2 будет отсутствовать возможность компенсации таких расходов, то инвесторам они будут попросту не интересны».

На цены на оптовом рынке ввод объектов ВИЭ окажет минимальное влияние, считает Красновский, так как 5 ГВт ВИЭ-генерации, которые планирует ввести Минэнерго, – это незначительный объем, всего около 2% установленной мощности всей энергосистемы. При действующем механизме формирования цены стоимость для конечного потребителя, скорее всего, вырастет, полагает Стапран. Но для розничной генерации ВИЭ может стать привлекательным, учитывая скорость строительства ВИЭ-станций и близость к потребителю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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