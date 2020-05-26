Зеленая энергия в России вскоре может стать дешевле традиционной

Зеленая энергия в России вскоре может стать дешевле традиционнойНо это не окупит платежей за мощность новых станций, считают потребители
Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики до 2035 г. приведет к тому, что зеленая электроэнергия в России станет дешевле электроэнергии от традиционных источников. Об этом говорится в исследовании компании Vygon Consulting.
Электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) строятся в России по гарантирующим возврат инвестиций договорам предоставления мощности (ДПМ). По первой программе к 2024 г. будет построено около 5,5 ГВт зеленых мощностей. Сейчас правительство обсуждает параметры новой программы до 2035 г. В частности, речь идет об увеличении требований к локализации производства оборудования и введении требований к его экспорту.
По новой программе можно построить еще 6,9–9 ГВт зеленых мощностей, считают эксперты Vygon Consulting. В результате доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии в России вырастет до 2,9–3,3%.
Первая программа стимулировала создание предприятий по производству оборудования, ее продление обеспечит приток до 50 млрд руб. новых инвестиций, увеличит спрос на оборудование и услуги. В итоге объем удельных капвложений в строительство новой генерации к 2030 г. снизится на 30–45%, говорит руководитель направления регулирования энергорынков Vygon Consulting Николай Посыпанко. Благодаря этому в новых проектах стоимость электроэнергии ВИЭ станет ниже, чем у традиционных электростанций. Так, в 2020 г. цена электроэнергии новых солнечных электростанций в среднем составляет 9,5 руб./кВт ч, ветряных – 6,3 руб./кВт ч, АЭС – 5,1 руб./кВт ч, новых парогазовых установок – 3,6 руб./кВт ч. К 2030 г. цена электроэнергии ветряных электростанций снизится до 5,2 руб./кВт ч, солнечных – до 7,5 руб./кВт ч, тогда как на АЭС – вырастет до 7,5 руб./кВт ч, на парогазовых установках – до 5,3 руб./кВт ч, говорит эксперт. При сравнении с некоторыми действующими энергоблоками ТЭС разница может составить десятки раз в пользу ВИЭ, добавил он.
За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных и ветряных электростанций снизилась на 60 и 40% соответственно, повышается его эффективность и надежность, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев: «Еще недавно КПД солнечной панели был ниже 15%, а сейчас превышает 20%». Удельные капзатраты в новых российских проектах солнечной энергетики находятся на уровне мировых, снизившись с начала программы более чем в 2,5 раза, сказал гендиректор компании – инвестора в строительство солнечных электростанций и производителя солнечных панелей ГК «Хевел» Игорь Шахрай на пресс-конференции в ТАСС 22 мая. Электроэнергия ветряных электростанций уже почти сравнялась по цене с новой угольной генерацией и стоит дешевле ряда неэффективных газовых электростанций, говорит руководитель инвестиционного дивизиона УК «Роснано» Алишер Каланов: «Вторая программа поддержки отрасли на период 2025–2035 гг. согласована правительством в минимальных объемах, которые позволят развить существующие индустриальные компетенции в высокотехнологичном энергомашиностроении, обладающем экспортным потенциалом». В ближайшие 10 лет ветер и солнце станут самым доступным источником энергии, считает Жихарев.
Инвестиции во вторую программу будут стоить оптовому рынку дополнительные 2,1% в конечной цене на электроэнергию в первой ценовой зоне и 1,1% – во второй на пике в 2035 г., посчитала Vygon Consulting. «Но есть и обратный эффект: вводы ВИЭ-генерации снизят объем ценового «дорогого» предложения на оптовом рынке, что приведет к снижению цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в среднем на 1,1–1,6% и сэкономит потребителям до 17 млрд руб. в год, а в совокупности – до 300 млрд руб. к 2035 г. », – уточнил Посыпанко. В целом реализация второй программы обеспечит прирост ВВП на 1,3 трлн руб., снизит удельные выбросы парниковых газов на 0,5%, говорится в исследовании.
Снижение цен в узком сегменте РСВ не окупает масштабных платежей за мощность ВИЭ, считает замдиректора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко: объекты зеленой энергетики в принципе не располагают мощностью, поскольку гарантировать готовность к выработке электроэнергии не могут из-за своей метеозависимости. «При столь масштабных затратах и в самой сфере ВИЭ, и в других отраслях можно было бы получить куда более убедительные эффекты, начиная с экономики и заканчивая экологией», – говорит он.
Стоимость зеленого киловатт-часа дешевеет из-за стремительного развития технологий: с 2009 г. цена солнечных панелей в мире упала на 80%, а турбин для «ветряков» – на 30–40%, уже сейчас усредненная стоимость электроэнергии из возобновляемых источников сопоставима с генерацией на базе ископаемого топлива, а к 2030 г. она может упасть еще на 58% для солнечных панелей и на 25% для ветростанций, считает директор практики стратегии и операционной эффективности PwC Дмитрий Стапран. Но говорить о сопоставлении стоимости действующей зеленой и традиционной энергии в России к 2030 г. сложно, учитывая затраты на локализацию ВИЭ и зависимость традиционной генерации от цен на топливо, отметил он.
Нереалистичным считает снижение стоимости зеленой энергии до уровня ниже традиционной в ближайшие 15 лет старший аналитик АКРА Денис Красновский: «Помимо самих объектов ВИЭ в целях выполнения требований по локализации инвесторы вынуждены создавать новые производства комплектующих для ВИЭ». Это потребует новых капитальных затрат и 1 кВт ч на ВИЭ должен будет окупать не только сам объект генерации, но создание производства комплектующих, говорит он: «Если в проектах ДПМ ВИЭ-2 будет отсутствовать возможность компенсации таких расходов, то инвесторам они будут попросту не интересны».
На цены на оптовом рынке ввод объектов ВИЭ окажет минимальное влияние, считает Красновский, так как 5 ГВт ВИЭ-генерации, которые планирует ввести Минэнерго, – это незначительный объем, всего около 2% установленной мощности всей энергосистемы. При действующем механизме формирования цены стоимость для конечного потребителя, скорее всего, вырастет, полагает Стапран. Но для розничной генерации ВИЭ может стать привлекательным, учитывая скорость строительства ВИЭ-станций и близость к потребителю.