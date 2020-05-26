Зеленая энергия в России вскоре может стать дешевле традиционной

За последние 10 лет стоимость оборудования для солнечных и ветряных электростанций снизилась на 60 и 40% соответственно, повышается его эффективность и надежность, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев: «Еще недавно КПД солнечной панели был ниже 15%, а сейчас превышает 20%». Удельные капзатраты в новых российских проектах солнечной энергетики находятся на уровне мировых, снизившись с начала программы более чем в 2,5 раза, сказал гендиректор компании – инвестора в строительство солнечных электростанций и производителя солнечных панелей ГК «Хевел» Игорь Шахрай на пресс-конференции в ТАСС 22 мая. Электроэнергия ветряных электростанций уже почти сравнялась по цене с новой угольной генерацией и стоит дешевле ряда неэффективных газовых электростанций, говорит руководитель инвестиционного дивизиона УК «Роснано» Алишер Каланов: «Вторая программа поддержки отрасли на период 2025–2035 гг. согласована правительством в минимальных объемах, которые позволят развить существующие индустриальные компетенции в высокотехнологичном энергомашиностроении, обладающем экспортным потенциалом». В ближайшие 10 лет ветер и солнце станут самым доступным источником энергии, считает Жихарев.