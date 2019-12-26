Зарубежные нефтяники увеличивают инвестиции в альтернативную энергетику

Эксперты ожидают, что вскоре в отрасль будут активно входить и крупные национальные компании из нефтегазодобывающих стран. Так, алжирская госкомпания Sonatrach планирует увеличить инвестиции в солнечную энергетику. Развивать зеленую энергетику планируют азиатские компании Pertamina (Индонезия) и Sinopec (Китай). Национальная компания Омана PDO заявила, что до 20% ее выручки через 10 лет будет формироваться из новых направлений бизнеса – солнечная и ветряная энергия, а также энергия волн. Эксперты KPMG проанализировали стратегии компаний и выяснили, что в 2019–2023 гг. Total планирует вложить в ВИЭ до $2 млрд, или 10–15% от общей суммы запланированных инвестиций, Shell в 2021–2025 гг. вложит в ВИЭ до $4 млрд, или 8% от всех инвестиций компании. Зеленые инвестиции Saudi Aramco составят до $50 млрд до 2030 г., или 1,7% от всех инвестиций.