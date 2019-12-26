Зарубежные нефтяники увеличивают инвестиции в альтернативную энергетику
К 2030 г. инвестиции в возобновляемую энергетику (ВИЭ) могут занять до 20% от общих инвестиций крупнейших мировых нефтегазовых компаний. Развитие зеленой генерации становится частью их стратегий. Об этом говорится в новом отчете KPMG, который изучили «Ведомости».
В 2018 г. инвестиции в возобновляемую энергетику составили $334 млрд, посчитали в KPMG. Крупнейшими инвесторами в зеленую энергетику в отрасли являются международные корпорации Shell, Total, ENI, Equinor и BP – они вложили в отрасль почти $3 трлн. В 2018 г. 3–5% от общих инвестиций этих компаний приходились на ВИЭ и смежные проекты, и компании планируют увеличивать их долю.
Эксперты ожидают, что вскоре в отрасль будут активно входить и крупные национальные компании из нефтегазодобывающих стран. Так, алжирская госкомпания Sonatrach планирует увеличить инвестиции в солнечную энергетику. Развивать зеленую энергетику планируют азиатские компании Pertamina (Индонезия) и Sinopec (Китай). Национальная компания Омана PDO заявила, что до 20% ее выручки через 10 лет будет формироваться из новых направлений бизнеса – солнечная и ветряная энергия, а также энергия волн. Эксперты KPMG проанализировали стратегии компаний и выяснили, что в 2019–2023 гг. Total планирует вложить в ВИЭ до $2 млрд, или 10–15% от общей суммы запланированных инвестиций, Shell в 2021–2025 гг. вложит в ВИЭ до $4 млрд, или 8% от всех инвестиций компании. Зеленые инвестиции Saudi Aramco составят до $50 млрд до 2030 г., или 1,7% от всех инвестиций.
Для международных нефтегазовых компаний инвестиции в ВИЭ являются способом диверсифицировать бизнес и выйти на новые рынки, считают в KPMG. Такие проекты помогают им улучшать имидж и показывать обеспокоенность экологическими проблемами – загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением. А диверсификация бизнеса позволяет снизить зависимость акционерной стоимости компаний от цен на нефть.
Диверсификация бизнеса – значимая часть стратегий многих мировых нефтегазовых корпораций, согласен руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов. Во многом это является реакцией на климатическую повестку, приводящую к изменениям приоритетов регуляторов, потребителей и инвесторов, считает он.
Российские нефтегазовые компании еще только начинают развивать это направление бизнеса. В 2018 г. доля ВИЭ в России составила около 0,4%, или 1 ГВт (в мире – 1449 ГВт). Крупные российские нефтегазовые компании начинают включать возобновляемую энергетику в свои стратегии. Они в основном используют ВИЭ для собственных энергетических нужд, отмечает KPMG. «Газпром» в 2017 г. выработал 13,7 МВт ч зеленой электроэнергии, это 8,6% от общей выработки компании, «Лукойл» – 1 МВт ч, или 5,2%.
«Газпром нефть» реализует проект по строительству солнечных станций на своих НПЗ, пилотной площадкой стал Омский НПЗ. Стратегия «Роснефти» до 2022 г. включает использование возобновляемых источников на удаленных объектах нефтегазодобычи. «Лукойл» имеет несколько ветровых установок и участвует в проектах по строительству солнечных электростанций. В «Татнефти» установлен гибридный ветросолнечный комплекс мощностью 7,8 кВт. «Транснефть» в 2018 г. ввела две солнечные станции по 250 кВт.
Российские нефтяники больше вкладывают в ВИЭ зарубежом, считают в KPMG. Это связано с более высокой стоимостью энергии в Европе и более зрелой регуляторной средой. Например, у «Лукойла» зеленые мощности (без учета гидростанций. — «Ведомости») в Европе почти в 10 раз превышают российские (94,3 МВт в Румынии и Болгарии и 10 МВт в России), говорят в KPMG.
Незаинтересованность российских нефтегазовых компаний в развитии ВИЭ в стране связана с недостаточной господдержкой рынка, низкой рентабельностью проектов и регуляторными барьерами, включая запрет на совмещение генерации и передачи энергии (кроме как для собственных нужд), рассуждает директор группы стратегического и операционного консультирования KPMG в России и СНГ Максим Малков: «Все еще возможно участие российских нефтегазовых компаний в проектах ВИЭ за рубежом, но там выход на рынок может быть ограничен политическими рисками и институциональными барьерами».
Российские нефтегазовые компании минимально участвуют в развитии ВИЭ в России – ни одна и них не задействована в государственной программе строительства 5,5 ГВт зеленых мощностей до 2024 г., напомнил Хохлов. Для российских нефтяных компаний основной бизнес более доходный, чем возобновляемая энергетика, а низкоуглеродная климатическая повестка в России пока не так актуальна, считает Хохлов: «Но изменения в этой области постепенно начинают происходить, и российские нефтегазовые компании также начинают продумывать свои стратегии и ответные действия на мировые тренды декарбонизации энергетики».
Хотя некоторые российские нефтегазовые компании уже имеют проекты в возобновляемой энергетике, это пока скорее исключение из правил, говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев: «Возобновляемая энергетика все еще воспринимается большинством компаний традиционной энергетики как угроза и, учитывая низкий уровень внедрения ESG принципов, а зачастую полное отсутствие практики нефинансовой отчетности, стимулов для таких инвестиций мало». Повлиять на ситуацию может ратификация Россией Парижского соглашения и продление программы поддержки ВИЭ до 2035 г., считает Жихарев.
Представители «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» не ответили на запросы «Ведомостей».