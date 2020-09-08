Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводстве

Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводствеТекущая ситуация угрожает поставкам гербицидов, предупредили в Зерновом союзе
Российский зерновой союз обратился в правительство с просьбой рассмотреть вопрос о легализации использования наркосодержащих средств в химической промышленности и сфере защиты растений. Соответствующее письмо президент Зернового союза Аркадий Злочевский направил вице-премьеру Виктории Абрамченко. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», Злочевский подтвердил его подлинность, в аппарате Абрамченко подтвердили его получение.
В письме Злочевский попросил создать рабочую группу с участием Минсельхоза, МВД, Росздравнадзора и Минпромторга, целью которой будет внесение в законодательство изменений, «направленных на формирование возможности использования наркотических средств в химической промышленности и в сфере защиты растений».
Автор письма указал, что ряд химических компонентов, используемых для производства зарегистрированных в России гербицидов, включены в перечень наркотических и психотропных средств. Ввоз и оборот таких веществ и содержащих их препаратов запрещен в России ‒ за исключением использования в медицинских целях, фармацевтике и научной сфере. Нормативные акты «не содержат указания на возможность ввоза и оборота таких веществ в составе средств защиты растений, а также не предусматривают возможность ввоза и оборота таких веществ в составе средств защиты растений», указано в письме.
Злочевский объяснил «Ведомостям», что наркосодержащие гербициды сейчас практически не ввозятся в страну. «Проблема началась в конце прошлого года. Начала нарастать, скажем так, в конце 2019-го, а к лету уже практически все встало», ‒ сказал глава союза. По его словам, до некоторых пор эти вещества не учитывались в составе средств защиты. «Никто не обращал внимание, что на них специальные нормативы по вводу в оборот... Сейчас в связи с требованиями нависла угроза, что эти препараты придется исключить из оборота рыночного в связи с ужесточением по этим нормативам контроля, и мы их лишимся просто», ‒ отметил Злочевский.
В письме указано, что входящий в состав гербицида «Топик» гаммабутиролактон включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, запрещенных к использованию в России. «Топик» ‒ гербицид для борьбы со злаковыми сорняками в посевах пшеницы. Рекомендуется производителям, прежде всего для защиты яровой пшеницы. Современная формуляция этого гербицида, зарегистрированная в РФ, безопасна для человека и окружающей среды и эффективна против всего спектра однолетних злаковых сорняков, отмечается в письме.
«В готовой препаративной форме гаммабутиролактон… содержится в количестве меньше 5%, находится он в связанном состоянии, его выделение не представляется возможным», ‒ объясняет автор письма. Члены Российского зернового союза сталкиваются с правовой коллизией при ввозе как гаммабутиролактона, так и готового препарата «Топик». В обоих случаях вопросы регулирования пестицидов подпадают под действие законодательства об обороте наркотических средств, вступая в противоречие с законодательством об обороте средств защиты растений, говорится в письме к Абрамченко.
Вице-премьер обратилась в Минсельхоз, МВД, Минздрав и Минпромторг с просьбой рассмотреть обращение Зернового союза и доложить о результатах в правительство, отметили в аппарате Абрамченко. «Ведомости» направили запросы в данные министерства. Минздрав получил письмо вице-премьера, оно рассматривается с привлечением экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что комментарии по этому вопросу пока преждевременны. К компетенции Минздрава относятся только наркотические и психотропные лекарственные препараты, предназначенные для медицинского применения, подчеркнули в ведомстве.