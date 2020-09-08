Правительство попросили легализовать наркосодержащие химикаты в растениеводстве

Злочевский объяснил «Ведомостям», что наркосодержащие гербициды сейчас практически не ввозятся в страну. «Проблема началась в конце прошлого года. Начала нарастать, скажем так, в конце 2019-го, а к лету уже практически все встало», ‒ сказал глава союза. По его словам, до некоторых пор эти вещества не учитывались в составе средств защиты. «Никто не обращал внимание, что на них специальные нормативы по вводу в оборот... Сейчас в связи с требованиями нависла угроза, что эти препараты придется исключить из оборота рыночного в связи с ужесточением по этим нормативам контроля, и мы их лишимся просто», ‒ отметил Злочевский.