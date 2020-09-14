Россияне купили летом на 45% путевок больше, чем в прошлом году

Россияне купили летом на 45% путевок больше, чем в прошлом годуНо заплатили за них вполовину меньше, сообщает платежная система Qiwi
За три летних месяца россияне купили на 45% туристических путевок больше, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики платежной системы Qiwi, подсчитав количество соответствующих транзакций.
Несмотря на то что туристический сезон омрачился закрытием границ из-за пандемии, к июню многие российские регионы уже начали принимать гостей, отмечают в компании. И уже тогда число транзакций на путевки выросло в 2,4 раза по сравнению с маем, а оборот – вчетверо. В следующие два месяца активность россиян усилилась, и пик продаж пришелся на август. В целом за три летних месяца количество транзакций возросло на 45% в сравнении с прошлым годом, но оборот, напротив, снизился на 58%.
По подсчетам аналитиков Qiwi, средний чек покупки обрушился на 72% и составил 10 200 руб. Самый высокий средний чек зафиксирован в Саратовской области – 76 380 руб. В пятерку лидеров также вошли Тамбовская область (73 345 руб.), Татарстан (70 406 руб.), Ямало-Ненецкий АО (65 952 руб.) и Брянская область (63 867 руб.).
Результаты о росте количества проданных путевок вызывают вопросы у представителей туриндустрии. «Наши данные не подтверждают такую динамику, – заявил «Ведомостям» президент Альянса туристических агентств Андрей Гаврилов. – В июне многие регионы еще были закрыты». Гаврилов предлагает уточнять, что подразумевается под путевками. «Если имеются в виду автобусные экскурсии внутри региона, то они могли добавить статистику», – отмечает он.
Тем не менее определенное оживление в туристическом сегменте летом в альянсе тоже почувствовали. «Да, у нас был определенный рост количества продаж по сравнению с прошлым годом после открытия региональных маршрутов, – отмечает Гаврилов. – В июле – августе объем продаж вырос за счет тех туристов, которые хотели поехать в мае – июне, но не смогли, т. е. это отложенный спрос. Но чтобы эта цифра составляла 45%, честно говоря, мы такого не наблюдаем. Хотя в настоящее время у нас неплохой объем продаж и по внутренним маршрутам, и по тем странам, которые разрешили россиянам въезд».
По его словам, туристическая отрасль измеряет итоги летнего сезона в целом, который не совпадает с календарным летом. Июнь, июль и август лишь часть этого сезона. И его начало было фактически «на нуле» не только из-за закрытия внешних границ, но и из-за ограничения передвижений между регионами. В сентябре сезон еще не считается законченным, поэтому итогов еще нет.
В категории авиа- и железнодорожных билетов, по данным Qiwi, после снятия ограничений регионов в июне количество транзакций также выросло в 2,6 раза по сравнению с маем. Но если сравнить три месяца с аналогичным периодом прошлого года, то результаты неутешительны. За июнь – август количество транзакций в перевозках снизилось на 21%, а оборот сократился на 45%. Средний чек на авиабилет составил 14 205 руб., что на 32% ниже, чем годом ранее. На поезд средний чек сократился на 9% до 3563 руб.
По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, россияне этим летом чаще выбирались в короткие поездки на выходные. Доля броней авиабилетов туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник выросла в июле с 6,3 до 8,4% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики. А в условиях закрытых границ доля бронирований авиабилетов по внутренним направлениям этим летом выросла с 62 до 94%.
По количеству бронирований гостиниц в июне и мае рост составил 49%. Но по итогам трех месяцев это лето проиграло прошлогоднему на 37% по количеству транзакций и на 61% по обороту. Средний чек рухнул на 39% и составил 11 184 руб.
«Правительственная программа с кэшбэком по карте «Мир» сыграла не столь значительную роль, как предполагалось изначально», – отмечает Гаврилов. Во-первых, потому, что период продаж был очень коротким – всего неделю с 21 по 28 августа. «Безусловно, это подтолкнуло наших туристов к покупке поездок внутри страны, но сам механизм реализации требует доработки, – считает эксперт. – Во-вторых, надо добавить более широкую продуктовую линейку: не все поездки смогли соответствовать критериям семейного отдыха. В-третьих, впредь нужно учитывать уровень развития инфраструктуры в тех регионах, в которые мы стимулируем туристический поток».