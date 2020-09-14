Россияне купили летом на 45% путевок больше, чем в прошлом году

Тем не менее определенное оживление в туристическом сегменте летом в альянсе тоже почувствовали. «Да, у нас был определенный рост количества продаж по сравнению с прошлым годом после открытия региональных маршрутов, – отмечает Гаврилов. – В июле – августе объем продаж вырос за счет тех туристов, которые хотели поехать в мае – июне, но не смогли, т. е. это отложенный спрос. Но чтобы эта цифра составляла 45%, честно говоря, мы такого не наблюдаем. Хотя в настоящее время у нас неплохой объем продаж и по внутренним маршрутам, и по тем странам, которые разрешили россиянам въезд».