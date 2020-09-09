Ростуризм усовершенствует условия программы туров по России с кешбэком
Условия программы туров по России с кешбэком после ее продления будут скорректированы так, чтобы у желающих ею воспользоваться было больше времени на приобретение тура, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, комментируя решение президента России Владимира Путина продлить программу минимум до конца года.
«Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время. Сократится минимальное количество ночей для получения возврата средств ‒ до двух ночей, это открывает возможности для коротких поездок на выходные», ‒ сказала Догузова.
Кроме того, будет снижена минимальная стоимость тура или проживания, необходимая для возврата средств. Готовится также ряд технологических доработок для удобства туристов и субъектов отрасли. Догузова отметила, что за неделю с 21 по 28 августа программой туристического кешбэка воспользовались около 70 000 человек. Россияне приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд руб.
В конце августа российские туристические бизнес-ассоциации направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили повторить программу в этом году.
Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур (от 5000 до 15 000 руб.). По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее четырех ночей, а стоимость ‒ не менее 25 000 руб.