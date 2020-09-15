«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

«Эфко» начинает проект по производству растительного мяса: инвестиции в него составят около 4 млрд руб., рассказал «Ведомостям» исполнительный директор группы Сергей Иванов. По его словам, на первом этапе компания планирует выпускать котлеты, но позже к ним добавятся фарш, наггетсы, шницель и другие полуфабрикаты. Само производство разместится в Белогородской области, где «Эфко» уже выпускает масло, маргарин, майонез и т. д. Мощность первой очереди составит 8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить производство до 20 000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти на 40 000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса в России, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов.