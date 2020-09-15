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«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

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Екатерина Бурлакова Татьяна Романова
Растительные котлеты для бургера «Эфко» испытала в августе на участниках 8-го Воронежского марафона /«Эфко»

«Эфко» начинает проект по производству растительного мяса: инвестиции в него составят около 4 млрд руб., рассказал «Ведомостям» исполнительный директор группы Сергей Иванов. По его словам, на первом этапе компания планирует выпускать котлеты, но позже к ним добавятся фарш, наггетсы, шницель и другие полуфабрикаты. Само производство разместится в Белогородской области, где «Эфко» уже выпускает масло, маргарин, майонез и т. д. Мощность первой очереди составит 8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить производство до 20 000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти на 40 000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса в России, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Растительное мясо «Эфко» планирует производить на основе соевого белка, говорит Иванов. Сейчас компания импортирует сырье, но в будущем хочет производить его самостоятельно. Кроме того, в планах группы использовать в производстве и другую собственную разработку – белок, полученный из семян подсолнечника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных