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Китайские конкуренты догоняют NASDAQ

Технологические площадки Гонконга и Шанхая могут скоро обойти NASDAQ по объему IPO
Илья Виноградов
Площадка Star Market была запущена как подразделение Шанхайской фондовой биржи для технологических и инновационных компаний в июле 2019 г. /Ng Han Guan / AP

Пока NASDAQ опережает своих конкурентов – биржу Star Market в Шанхае и Гонконгскую биржу. С начала года на самой известной технологической фондовой площадке мира было проведено сделок по IPO на общую сумму $25,8 млрд, тогда как созданная год назад Star Market может похвастаться лишь $17,9 млрд. Первичные размещения в Гонконге принесли компаниям в этом году в общей сложности $19 млрд, однако эту сумму составили IPO компаний как технологических, так и из других секторов.

Площадка Star Market была запущена как подразделение Шанхайской фондовой биржи для технологических и инновационных компаний в июле 2019 г. В первый день торгов акции 25 первых компаний, разместивших свои ценные бумаги на площадке, взлетели в диапазоне от 84 до 400%, повысив их суммарную капитализацию с $32,7 млрд до $44,3 млрд. Сегодня на площадке торгуется уже более 130 компаний с суммарной капитализацией более $400 млрд. В Азии также действуют технологические площадки JASDAQ (Япония, создана в 1991 г., включает около 3700 компаний с суммарной капитализацией $86,3 млрд) и KOSDAQ (Южная Корея, создана в 1996 г., включает около 1400 компаний с суммарной капитализацией $246,4 млрд). Для сравнения: NASDAQ появилась в 1971 г., включает около 3300 компаний, суммарная капитализация которых превышает $20 трлн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных