Китайские конкуренты догоняют NASDAQ

Площадка Star Market была запущена как подразделение Шанхайской фондовой биржи для технологических и инновационных компаний в июле 2019 г. В первый день торгов акции 25 первых компаний, разместивших свои ценные бумаги на площадке, взлетели в диапазоне от 84 до 400%, повысив их суммарную капитализацию с $32,7 млрд до $44,3 млрд. Сегодня на площадке торгуется уже более 130 компаний с суммарной капитализацией более $400 млрд. В Азии также действуют технологические площадки JASDAQ (Япония, создана в 1991 г., включает около 3700 компаний с суммарной капитализацией $86,3 млрд) и KOSDAQ (Южная Корея, создана в 1996 г., включает около 1400 компаний с суммарной капитализацией $246,4 млрд). Для сравнения: NASDAQ появилась в 1971 г., включает около 3300 компаний, суммарная капитализация которых превышает $20 трлн.