«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом. Разработка SSJ New обойдется в 120–130 млрд руб., рассказал человек, близкий к руководству госкорпорации «Ростех», и подтвердили два человека, близких к ОАК. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New, уточняют два собеседника «Ведомостей». Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146.