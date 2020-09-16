«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублейНовый «Суперджет» получит импортозамещенные компоненты и должен стать более эффективным
К 2023 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi SuperJet New – это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом. Разработка SSJ New обойдется в 120–130 млрд руб., рассказал человек, близкий к руководству госкорпорации «Ростех», и подтвердили два человека, близких к ОАК. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8, на котором будет летать SSJ New, уточняют два собеседника «Ведомостей». Нынешний SSJ100 летает на франко-российском двигателе Sam146.
ПД-8 разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). ОАК и ОДК принадлежат «Ростеху». Бюджеты программы SSJ New сверстаны и распределены по годам, говорит один из собеседников. Примерно половина или даже чуть больше этой суммы уйдет на создание именно двигателя, добавляют два собеседника. Существенную часть этих инвестиций ОДК и особенно ОАК получат из бюджета, хотя обе компании вкладывают и собственные средства, добавляют они. Только ОАК получит на разработку SSJ New не менее 50 млрд руб., уточняют они.
SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Но после присоединения Крыма такой статус стал мешать. Западные авиакомпании охладевали к российскому лайнеру, а высокий уровень американских комплектующих, например, помешал ОАК поставить 40 SSJ100 иранским авиакомпаниям, сообщал производитель. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета». Другая причина для импортозамещения: созданный специально для «Суперджета» двигатель Sam146 оказался крайне неудачным и очень быстро ломается, а французская Safran отказывается инвестировать в его доработку, так как самих самолетов производится очень мало и дополнительные инвестиции в двигатель не окупятся.
120–130 млрд руб. – огромная сумма, сопоставимая с разработкой абсолютно нового реактивного лайнера. Например, размер программы среднемагистрального самолета МС-21 составляет 450 млрд руб., говорил вице-премьер Юрий Борисов. Но около 200 млрд руб. из этой суммы намечено на финансовые инструменты поддержки продаж – субсидирование экспорта и лизинга, гарантию остаточной стоимости, рассказывали источники в ОАК. То есть сама разработка МС-21 оценивалась в 250 млрд руб., правда, сумма должна расти, так как сертификация этого лайнера постоянно откладывается.
Но нужен ли вообще SSJ New и огромные затраты на него с учетом низкого спроса на самолет? Изначальный бизнес-план предполагал производство в течение 30 лет 1300 этих лайнеров, потом он был снижен до 830 шт., а в 2015 г. – до 595. Но даже этот заниженный план (предполагает поставки 30 судов в год) был выполнен только в 2017 г., позже поставки SSJ100 снова упали и в 2019 г. достигли рекордно низких значений.
SSJ New будет, по сути, новым, гораздо более эффективным самолетом, у него не только будут замещены на отечественные десятки систем и компонентов, но изменится также конструкция фюзеляжа, будет скорректирован центр тяжести, объясняет источник «Ведомостей» в ОАК. А двигатель ПД-8 предназначен не только для этого судна, но и для самолета-амфибии Бе-200, который пока летает на украинских моторах. Будут заменены на отечественные помимо двигателя, например, системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения и удаления отходов, а также кислородная система экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты теплозвукоизоляции и многое другое.
«В рамках проекта SSJ New разрабатываются российские системы и двигатель нового поколения – в дальнейшем современные системы и технологии получат применение в других новых проектах гражданского авиастроения России», – объясняет важность проекта представитель Минпромторга. Представители ОДК и ОАК от комментариев отказались.