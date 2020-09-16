«Ростех» на создание лайнера Sukhoi SuperJet New потратит 120 млрд рублей

SSJ100 создавался с начала 2000-х, в 2011 г. был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании. До 2014 г. он преподносился как продукт глубокой международной интеграции отечественного авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Но после присоединения Крыма такой статус стал мешать. Западные авиакомпании охладевали к российскому лайнеру, а высокий уровень американских комплектующих, например, помешал ОАК поставить 40 SSJ100 иранским авиакомпаниям, сообщал производитель. Уровень импортных комплектующих SSJ100 составляет около 70%. В 2018 г. было принято решение заняться импортозамещением «Суперджета». Другая причина для импортозамещения: созданный специально для «Суперджета» двигатель Sam146 оказался крайне неудачным и очень быстро ломается, а французская Safran отказывается инвестировать в его доработку, так как самих самолетов производится очень мало и дополнительные инвестиции в двигатель не окупятся.