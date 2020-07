ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

Старт проекта по разработке увеличенной версии возможен только через несколько лет – после того, как ОАК создаст так называемый самолет SSJ100 new, добавляют двое собеседников. SSJ100 new – это лайнер нынешней размерности, но с максимально импортозамещенными компонентами, прежде всего с российским двигателем, разрабатываемым сейчас ПД-8. SSJ100 использует разработанный специально для него франко-российский двигатель Sam146, который оказался неудачным. Поставки SSJ100 new должны стартовать в 2023 г. Это действительно сложный и капиталоемкий проект, по сути, новый самолет, а создать на базе SSJ100 new увеличенную версию, если примем такое решение, будет относительно быстро и дешево, говорит человек, близкий к руководству ОАК.