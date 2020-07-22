ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100

ОАК уже делала попытку изменить размерность SSJ100: с 2017 г. холдинг работал над проектом выпуска уменьшенной версии на 75 кресел – SSJ75. Ее выход планировался на 2022 г., предварительный заказ на 75 таких лайнеров размещала крупнейшая частная авиакомпании страны S7 Airlines. Но в прошлом году ОАК отказалась от разработки SSJ75, рассказывал «Ведомостям» совладелец S7 Владислав Филев. По его мнению, это было большой ошибкой: именно SSJ75 мог стать действительно эффективным и востребованным самолетом, так как вся модель региональных перевозок в стране со времен СССР сложилась под самолет такой вместимости. ОАК и Минпромторг тогда заявляли, что от SSJ75 не отказались совсем, а решили создать его только после разработки SSJ100 new.