Россия готовит беспрецедентные меры для стимулирования продаж самолетов SSJ

Поставить Red Wings планируется не только новые самолеты, но и 22 SSJ100, которые несколько лет назад были построены для других авиакомпаний. Эти перевозчики – в том числе ирландская Cityjet и мексиканская Interjet – суда брать отказались. Также у «Иркута» на разных стадии строятся около 40 «Суперджетов». Они были заложены в расчете на будущие заказы, рассказывали собеседники в ОАК. Спрос на SSJ100 в последние годы падает, потому что производитель так и не наладил систему поставки запасных частей – из-за этого самолеты летают слишком мало.