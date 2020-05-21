Россия готовит беспрецедентные меры для стимулирования продаж самолетов SSJ

Россия готовит беспрецедентные меры для стимулирования продаж самолетов SSJПравительство будет давать госгарантии на всю стоимость лайнеров
Правительство планирует выдать госгарантии на 139,6 млрд руб. лизинговым компаниям по кредитам, привлекаемым на закупку 59 российских самолетов SSJ100. Об этом рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; «Суперджеты» выпускает входящая в нее корпорация «Иркут»). Эта мера была поддержана на совещании у президента России Владимира Путина 13 мая, добавляют два собеседника.
В открытой части совещания Путин сказал, что необходимо запустить новую программу поддержки лизинга через госгарантии и субсидии. Это позволит продать в 2020–2021 гг. 59 самолетов SSJ100.
Столько за два года было бы сложно как производителю поставить, так и рынку переварить, особенно в условиях эпидемии, говорит собеседник в ОАК. Поэтому на совещании решили, что поставка самолетов будет растянута до 2024 г. SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями с 2011 г., в 2011–2019 гг. им было поставлено 168 лайнеров – в среднем по 19 в год. Лучшим стал 2017 г., когда были поставлены 30 судов.
На том же совещании Путину была представлена программа поставки в лизинг авиакомпании Red Wings до 60 SSJ100 до 2024 г. Перевозчик, как и производитель самолетов, принадлежит ОАК. А той, в свою очередь, владеет госкорпорация «Ростех».
Изначально предполагалось, что с использованием госгарантий лайнеры будут покупаться именно для Red Wings. Но решили, что часть самолетов может быть поставлена и другим авиакомпаниям, говорят два собеседника «Ведомостей».
Пока новых заказов на SSJ100 нет. Рамочное соглашение на 100 судов в сентябре 2018 г. подписал «Аэрофлот». Первые пять самолетов из этой партии он взял в январе этого года, контрактов на остальные пока не подписано. «Аэрофлот» продолжит брать «Суперджеты», хотя темпы и замедлятся из-за кризиса, говорит собеседник в ОАК.
Red Wings базируется в «Домодедово» и сейчас эксплуатирует самолеты Airbus 320/321. SSJ100 она разместит преимущественно в региональных аэропортах, уверяют два собеседника «Ведомостей».
SSJ100 стоит примерно $33 млн, рассказывали сотрудники компаний – заказчиков этого лайнера. По курсу ЦБ это примерно 2,38 млрд руб. Получается, госгарантия будет полностью покрывать стоимость всех 59 лайнеров. Несмотря на то что в кризис спрос на новые самолеты во всем мире обнулился, а подержанные иностранные суда можно купить за несколько миллионов долларов, SSJ100 будут продаваться по докризисным ценам, объяснял собеседник в ОАК. Ведь это мера поддержки авиапрома, покупать лайнеры будет госкомпания и поставлять в лизинг квазигосударственной Red Wings.
Такие крупные меры господдержки продаж SSJ100 ранее не применялись. В 2015–2018 гг. принадлежащая Минтрансу Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в несколько приемов была докапитализирована примерно на 45 млрд руб. С использованием этих средств ГТЛК купила и поставила в лизинг на льготных условиях 44 SSJ100 региональным авиакомпаниям.
Покупателем 59 самолетов на кредиты под госгарантии станет ГТЛК, «ВЭБ-лизинг» или принадлежащая «Ростеху» «Авиакапитал сервис», говорят два собеседника «Ведомостей». «Авиакапитал сервис» готова стать лизингодателем в поставке самолетов SSJ100. Но «необходимо ознакомиться со всеми условиями финансирования и обязательств сторон», говорит представитель компании. «ГТЛК интересно участие в проектах лизинга новых SSJ100. Пока детальной информацией об указанной мере поддержки мы не владеем, будем прорабатывать вопрос», – вторит ему представитель ГТЛК. Представитель «ВЭБ-лизинга» от комментариев отказался.
Поставить Red Wings планируется не только новые самолеты, но и 22 SSJ100, которые несколько лет назад были построены для других авиакомпаний. Эти перевозчики – в том числе ирландская Cityjet и мексиканская Interjet – суда брать отказались. Также у «Иркута» на разных стадии строятся около 40 «Суперджетов». Они были заложены в расчете на будущие заказы, рассказывали собеседники в ОАК. Спрос на SSJ100 в последние годы падает, потому что производитель так и не наладил систему поставки запасных частей – из-за этого самолеты летают слишком мало.
«В Red Wings будет отрабатываться новая, эталонная модель организация сервиса и ремонта, – говорил в интервью каналу «Россия» курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов. – Чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным».
Для продаж SSJ100 нужна господдержка, соглашается директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Только заказы «Аэрофлота» не способны обеспечить желаемую загрузку мощностей, так как ранее ставилась задача выпускать по 30 самолетов в год. «Правда, в ситуации, при которой производитель поставляет самолеты собственной авиакомпании, у последней может отсутствовать стимул быть эффективной – в таком случае ей для работы будет требоваться все больше субсидий», – предупреждает эксперт. Но сейчас конкурентоспособность SSJ100 в условиях падения спрос на авиаперевозки выросла благодаря меньшей вместимости. В российском лайнере 100 кресел против 160–190 у среднемагистральных Boeing-737 и Airbus-320. Поэтому расходы на рейс у него меньше, а восстановление спроса может занять годы, добавляет Пантелеев.
Минпромторг поддерживает меры, направленные на повышение загрузки предприятий авиапрома и пополнение парка региональных авиакомпаний, говорит представитель министерства. Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» не ответил.