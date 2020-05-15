«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

SSJ100 – ближнемагистральный лайнер, первый гражданский самолет, разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 г., всего в 2011–2020 гг. заказчикам было передано 173 борта. Резерв воздушных судов, находящийся в распоряжении ОАК, достаточен для того, чтобы обеспечить еще несколько лет поставок такими же темпами. Но для этого на SSJ100 должен быть спрос.