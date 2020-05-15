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«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

Принадлежащая госкорпорации Red Wings может получить до 60 таких лайнеров
Александр Воробьев
Сергей Бобылев / ТАСС

У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.

Всего в распоряжении ОАК находится 60 SSJ100, на которых пока нет покупателей, говорят три собеседника «Ведомостей». Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено. «Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК. Производит SSJ100 входящая в ОАК корпорация «Иркут».

Программа этих поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиапрома – в нем участвовали и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов – была презентована Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» два собеседника в ОАК и федеральный чиновник.

Флот на $2 млрд

SSJ100 – ближнемагистральный лайнер, первый гражданский самолет, разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 г., всего в 2011–2020 гг. заказчикам было передано 173 борта. Резерв воздушных судов, находящийся в распоряжении ОАК, достаточен для того, чтобы обеспечить еще несколько лет поставок такими же темпами. Но для этого на SSJ100 должен быть спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных