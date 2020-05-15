«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100

«Ростех» нашел куда пристроить десятки невостребованных SSJ100Принадлежащая госкорпорации Red Wings может получить до 60 таких лайнеров
У производителя самолета Sukhoi SuperJet 100 за несколько лет скопилось огромное количество лайнеров в разной степени готовности, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех»), и сотрудник одной из компаний-заказчиков.
Всего в распоряжении ОАК находится 60 SSJ100, на которых пока нет покупателей, говорят три собеседника «Ведомостей». Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено. «Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК. Производит SSJ100 входящая в ОАК корпорация «Иркут».
Программа этих поставок уже разработана, а 13 мая на совещании по поддержке авиапрома – в нем участвовали и гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов – была презентована Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» два собеседника в ОАК и федеральный чиновник.
Флот на $2 млрд
SSJ100 – ближнемагистральный лайнер, первый гражданский самолет, разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 г., всего в 2011–2020 гг. заказчикам было передано 173 борта. Резерв воздушных судов, находящийся в распоряжении ОАК, достаточен для того, чтобы обеспечить еще несколько лет поставок такими же темпами. Но для этого на SSJ100 должен быть спрос.