Гендиректор РСК «МиГ» возглавит компанию «Сухой»

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой нового гендиректора компании «Сухой». Место Игоря Озара, руководившего одним из самых крупных отраслевых холдингов с 2011 г., достанется заместителю гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству и руководителю корпорации РСК «МиГ» Илье Тарасенко, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и человек, близкий к аппарату правительства. По словам одного из них, де-факто вопрос с назначением решен – кандидатура Тарасенко согласована заинтересованными сторонами, де-юре официальное назначение состоится в ближайшее время. Изначально планировалось, что совет директоров досрочно прекратит полномочия Озара и обсудит избрание нового гендиректора 30 января (это следовало из материалов холдинга, размещенных накануне на сайте раскрытия корпоративной информации), однако заседание по техническим причинам перенесено на неделю, говорит собеседник в авиапроме.