Новая авиакомпания для полетов на Дальний Восток может получить около 20 SSJ-100
Новая авиакомпания, которую планируется для полетов на Дальний Восток, может получить около 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет ТАСС.
По словам министра, речь идет о том объеме, который компания сможет использовать. «Я думаю, что и это было бы выгодно для создаваемой структуры»,- сказал Мантуров.
Создать регионального дальневосточного перевозчика изначально предложил помощник президента по транспорту, экс-министр транспорта Игорь Левитин. По его мнению, она должна будет осуществлять полеты с использованием бюджетных субсидий, рассказывали «Ведомостям» источники. Рассматривается вариант создания авиаперевозчика на базе уже существующей авиакомпании — «Якутии» или «Авроры» (дочка «Аэрофлота»), говорил замминистра транспорта Александр Юрчик.