«Коммерсантъ» узнал подробности о создании перевозчика для полетов на Дальний Восток
Сейчас «Аврора» обслуживает дальневосточные маршруты. Для покупки новых российских самолетов ей потребуется докапитализация из госбюджета. По словам источников, после докапитализации «Аэрофлот» готов убрать «Аврору» со своего баланса. В «Аэрофлоте» «Коммерсанту» не стали комментировать эту информацию.
Накануне президент Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах страны. Поручение было дано по итогам совещания главы государства с членами правительства 11 декабря.
Создать регионального дальневосточного перевозчика изначально предложил помощник президента по транспорту, экс-министр транспорта Игорь Левитин, рассказали «Ведомостям» источники. По мнению Левитина, авиакомпания должна будет осуществлять полеты с использованием бюджетных субсидий, уточнили источники. Эту идею поддерживает «Ростех», отмечают они. Ответственными за исполнение поручения выбраны Минпромторг, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех», говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. В свою очередь Минтранс должен будет разработать оптимальную маршрутную сеть, добавил один из чиновников.