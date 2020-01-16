«Коммерсантъ» узнал подробности о создании перевозчика для полетов на Дальний Восток

Создать регионального дальневосточного перевозчика изначально предложил помощник президента по транспорту, экс-министр транспорта Игорь Левитин, рассказали «Ведомостям» источники. По мнению Левитина, авиакомпания должна будет осуществлять полеты с использованием бюджетных субсидий, уточнили источники. Эту идею поддерживает «Ростех», отмечают они. Ответственными за исполнение поручения выбраны Минпромторг, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Ростех», говорили «Ведомостям» два федеральных чиновника. В свою очередь Минтранс должен будет разработать оптимальную маршрутную сеть, добавил один из чиновников.