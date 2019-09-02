Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4890 от 03.09.2019 под заголовком: Россия отказалась от укороченного SSJ

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Самолеты на 75 мест успела заказать S7 Group семьи Филевых

«Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик – «Аэрофлот», и он берет 100-местную машину», – рассказал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев (компания принадлежит ему и членам его семьи).

S7 – крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в стране. Также компания, по словам Филева, абсолютный лидер в региональных перевозках, минуя Москву и Санкт-Петербург. В парке S7 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.

SSJ100 – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) поставляет его с 2011 г. Самолет вмещает в одноклассной компоновке 105 пассажиров. В 2011–2018 гг. поставлено 183 SSJ100.

Другой участник совещания сказал, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил, что SSJ75 разрабатываться не будет. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 S7 Group подписала с ГСС в апреле 2018 г. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.

«Аэрофлот» через колено ломают [чтобы он брал SSJ100], а мы коммерческий заказчик – мы в 2017 г. начали эксплуатировать региональные Embraer и ограничили срок их лизинга пятью годами, чтобы заменить их отечественной машиной, когда ее обещали начать поставлять», – говорит Филев. «Аэрофлот» – крупнейший эксплуатант SSJ100, у него в парке их 49 шт. (еще один сгорел при жесткой посадке в «Шереметьево» 5 мая, погиб 41 человек), дополнительно он заказал еще 100 таких судов.

В госпрограмму развития авиационной промышленности с этого года заложено около 50 млрд руб. для ОАК на разработку SSJ75. Летом ОАК сообщала, что работа над SSJ75 только приостановлена, а в приоритете пока импортозамещение узлов для существующего лайнера.

Филев предполагает, что причиной отказа от разработки было условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях SSJ75 и контролировать его соответствие нормам летной годности. Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ100 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, объясняет Филев.

Несколько топ-менеджеров авиакомпаний и предприятий авиапромышленного комплекса ранее высказывали мнение, что S7 разместила заказ в качестве политического жеста в сторону государства, но сами самолеты ей не нужны. К тому же S7 была нужна помощь государства в проекте «Морской старт» (морская платформа для космических пусков, которую группа купила в 2017 г.), нужно было как минимум разрешение правительства на экспорт ракетных двигателей РД-171 на Украину для производства ракет «Зенит».

На них рассчитан «Морской старт». Разрешение, кстати, так и не было дано, и для «Морского старта» придется использовать только разрабатываемую «Роскосмосом» ракету «Союз-5».

«S7 на протяжении своей истории никогда не занималась блефом. Все, что мы говорили, мы всегда делали по-честному. И проектом 75-местной машины мы занимались всерьез», – парирует Филев. Для региональных перевозок в России нужна машина именно на 75 мест, аналог советского регионального джета Ту-134. SSJ75 мог бы стать этой заменой. К тому же самолет изначально проектировался на 75 мест и в такой конфигурации S7 заказывала его еще в 2004 г., но потом его сделали 100-местным, вспоминает Филев.

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать. SSJ75 мог бы быть эффективным лайнером и востребованным в региональных перевозках, резюмирует он.

Представители Минпромторга и ГСС на запросы «Ведомостей» не ответили.

«S7 никогда преференций от государства не просила, поэтому за их заказом скорее всего стояла бизнес-логика. Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты. Его экономика могла быть лучше на тех рейсах, где 100-местные машины имеют низкую загрузку. Проблемы с двигателями облегчение веса вряд ли бы решило», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике