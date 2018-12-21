Крупнейший частный авиационный холдинг сменит название

Крупнейший частный авиационный холдинг будет переименован Евгений Разумный / Ведомости

Холдинговая компания ЗАО «Группа компаний С7» будет переименована в «С7 авиационно-космическая корпорация», по-английски холдинг будет называться S7 AirSpace (сейчас S7 Group), рассказал «Ведомостям» член совета директоров холдинга Владислав Филев. «Переименование отражает то, что по факту случилось: мы стали больше чем авиакомпания, хотя авиационный бизнес по-прежнему является основой всей деятельности холдинга», – пояснил Филев.

В S7 Group входят около 15 компаний, крупнейшие из которых – авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». В январе – ноябре они перевезли в сумме 14,8 млн человек, это второй результат после группы «Аэрофлот». S7 Group принадлежит супругам Наталии и Владиславу Филевым.

Ребрендинга группы не будет, продолжает Филев, S7 – известный бренд, он останется. Это такое внутреннее решение, говорящее о том, что мы изменились. О переименовании Филев сегодня сообщил на внутренней конференции сотрудников S7 Group, на которую приехали около 600 человек.

S7 Group Логотип с новым названием холдинга был представлен на внутренней конференции сотрудников S7 Group

S7 Group весной 2018 г. закрыла сделку по покупке у структур ракетно-космической корпорации «Энергия» морского космодрома Sea Launch. Еще в 2016 г. дочерняя компания холдинга «С7 космические транспортные системы» (S7 Space) получила лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. В декабре 2016 г. S7 Space организовала пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Зенит». Пуск был осуществлен в интересах госкорпорации «Роскосмос», которая не могла сама выступить организатором, так как украинское предприятие «Южмаш» отказалось поставлять ей ракеты. Пуск прошел удачно, но выведенный на орбиту спутник связи Angosat (заказчиком пуска была Ангола), произведенный «Энергией», не вышел на связь.

В этом году S7 Space также получила лицензию Роскосмоса на разработку и производство ракет-носителей.