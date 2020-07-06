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Правительству и группе «Аэрофлот» не нужны дополнительные SSJ100 для Дальнего Востока

Хотя использовать российские самолеты для перевозок в регионе поручал Владимир Путин
Александр Воробьев
«Аврора», которая должна при поддержке государства обеспечить развитие авиасообщения на Дальнем Востоке, летает только на иностранных судах /РИА Новости

Минтранс в конце июня разослал другим федеральным министерствам, правительству Сахалинской области, «Аэрофлоту» и его «дочке» – авиакомпании «Аврора» дорожную карту по созданию новой дальневосточной авиакомпании, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний из Дальневосточного округа и подтвердили два федеральных чиновника. Президент Владимир Путин еще в январе поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на российских самолетах будет возить пассажиров по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

Порезали SSJ100

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных