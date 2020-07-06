Правительству и группе «Аэрофлот» не нужны дополнительные SSJ100 для Дальнего Востока

Правительству и группе «Аэрофлот» не нужны дополнительные SSJ100 для Дальнего ВостокаХотя использовать российские самолеты для перевозок в регионе поручал Владимир Путин
Минтранс в конце июня разослал другим федеральным министерствам, правительству Сахалинской области, «Аэрофлоту» и его «дочке» – авиакомпании «Аврора» дорожную карту по созданию новой дальневосточной авиакомпании, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух авиакомпаний из Дальневосточного округа и подтвердили два федеральных чиновника. Президент Владимир Путин еще в январе поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на российских самолетах будет возить пассажиров по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
Порезали SSJ100
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам